Jenbach – Eine Wohnung im zweiten Obergeschoß steht in Vollbrand. Die Flammen greifen aufs Dach über. Mehrere Personen sind im Gebäude eingeschlossen. Eine Person wurde beim rettenden Sprung in den angrenzenden Kasbach schwer verletzt – so spektakulär sah die diesjährige Abschnittsübung der Feuerwehr Jenbach aus. Die Feuerwehrmänner gaben alles und erreichten nach 1,5 Stunden das Übungsziel. Gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren Buch, Gallzein, Strass, Wiesing und Schwaz sowie den Einsatzkräften des Roten Kreuzes konnten die Jenbacher die 38 Personen und fünf Puppen aus dem Esterhammer-Haus im Ortszentrum retten. (TT)