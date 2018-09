Von Agnes Dorn

Stams – In einer Zeit, in der sich viele Menschen für ein Dasein als Single entscheiden und immer noch viele Ehen getrennt werden, sind Paare, die bereits Jahrzehnte Seite an Seite verbracht haben, schon etwas Besonderes. Auch um diese Ausdauer entsprechend zu würdigen, veranstaltete die Diözese Innsbruck nun bereits zum zweiten Mal ein­e Ehejubiläumsfeier, die in der Basilika des Stiftes Stams abgehalten wurde. „Angefragt haben noch mehr Paare, aber nur 120 haben wir zur Anmeldung zulassen können“, berichtet der Leiter des Familienreferats Alfred Natterer von der großen Nachfrage zur Ehejubiläumsfeier. Für das nächste Jahr liegen bereits Anmeldungen vor, worüber sich die Organisatoren naturgemäß freuen. „Es muss nicht unbedingt ein Ehejubiläum gefeiert werden, es geht eher um Etappen der Liebe“, erklärt Natterer, dass nicht nur Paare mit runden Jubiläen eingeladen sind mitzufeiern.

Beim Festgottesdienst mit Bischof Hermann Glettler stand die Zweisamkeit der Ehe ganz im Mittelpunkt von Lesung, Predigt und Fürbitten. Dass eine jahrzehntelange Partnerschaft keine Selbstverständlichkeit ist, sondern viel Arbeit dahintersteckt, betonte auch Bischof Glettler, der mit seinem bodenständigen Humor den Gottesdienst zu einer alles anderen als trockenen Feier werden ließ. „Man hat gelernt, gut miteinander zu verhandeln. Eine funktionierende Partnerschaft ist keine g’mahte Wies’n“, appellierte der Bischof daran, auch jene nicht zu verurteilen, deren Ehe in die Brüche gegangen ist. Doch auf den perfekten Partner zu hoffen, wie in die „Zeit der Superoptimierung“ oft üblich, sei auch nicht realistisch, so Glettler: „Da verfehlen wir das Leben.“

Neben zehn, 25 und 50 Jahren war die längste Zeit, die eines der Paare miteinander verbracht hat, beachtliche 65 gemeinsame Ehejahre. Als Helden bzw. „Heroes der Verlässlichkeit und der Treue“ feierte der Bischof Brigitte und Helmut Holy, stellvertretend für alle 120 Paare. Die Chorwerkstatt Telfs umrahmte den Gottesdienst sowie die spätere Agape im Kreuzgang des Zisterzienserstifts musikalisch. Am späteren Nachmittag durften die Ehepaare dann noch an einer Führung durch das Stift Stams teilnehmen.