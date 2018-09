Landeck, Zams. Fließ – Nach der außergewöhnlichen Gegenwartkapelle am Venet hat der Zammer Pfarrer Herbert Traxl abermals ein sakrales Kunstprojekt realisiert: In Zusammenarbeit mit den Venet-Bergbahnen entstand rund um die Kapelle ein Besinnungsweg mit sieben Stationen. Es sind bis zu zwei Meter hohe Stelen aus Beton, gefertigt von Daniel Gabl („Baueck Landeck“) – nach Entwürfen von Traxl. Die säulenartigen Markierungen sollen zur inneren Einkehr und Besinnung motivieren, erläuterte der Seelsorger am Sonntag bei der Segnung des Weges.

In den Stelen sind Metallplatten mit künstlerischen Arbeiten von Traxl eingefasst. Der Betrachter entdeckt kurze Textbotschaften mit religiösen Inhalten von Margh Malina. „Der Weg mit Einstieg unweit der Seilbahn-Bergstation ist 600 Meter lang und barrierefrei“, erläuterte Venet-Vorstand Werner Millinger. „Wir werden ihn auch im Winter für Wanderer freihalten.“ Das Projekt sei Teil des Konzeptes „Venet 2023“. (hwe)