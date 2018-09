Wien – Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag sind mit 16, 31 und 45 drei Zahlen aus dem Trichter gekullert, die auch am Mittwoch davor gezogen wurden. Und wie bei der vorangegangenen Runde gab es auch diesmal keinen Sechser. Somit wurde aus dem Dreifach- ein Vierfachjackpot, am Mittwoch geht es im ersten Gewinnrang um rund 5,1 Millionen Euro.

Es ist der vierte Vierfachjackpot im heurigen Jahr. Die ersten drei endeten jeweils mit zwei Sechsern, berichteten die Lotterien am Montag. Acht Spielteilnehmer knackten am Sonntag den Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils mehr als 37.700 Euro.

Beim Joker wies keine Quittung die richtige Zahlenkombination auf. Damit geht es am Mittwoch auch dabei um einen Jackpot, der rund 500.000 Euro schwer sein wird. (APA)