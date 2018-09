Innsbruck – Jetzt geht er wiede­r los, der Ernst des Lebens. Morgen startet für Tirols Kinder und Jugendliche in 488 von 524 Pflichtschulen sowie in 19 der 67 weiterführenden Schulen das neue Schuljahr. Diese Schüler haben aufgrund des früheren Beginns dann im Herbst bzw. im Frühjahr Sonderferien. Die restlichen der insgesamt rund 93.500 Schüler drücken ab nächster Woche wieder die Schulbank.

In Tirol werden heue­r rund 52.000 Kinder eine Volksschul­e, eine Neue Mittelschule, eine Polytechnische Schule oder eine Sonderschule besuchen, während rund 29.550 eine AHS, eine Höhere Technische Lehranstalt (HTL), eine humanberufliche oder eine kaufmännische Schule besuchen. Darüber hinaus sind rund 11.900 Schülerinnen und Schüler bei den 20 Fachberufsschulen in Tirol für das kommende Schuljahr angemeldet.

Besonders aufregend sind die kommenden Tage für jene jungen Tirolerinnen und Tiroler, die heuer eingeschult werden. Insgesamt gibt es dieses Jahr 7764 Taferlklassler – das sind um rund 600 mehr als im Vorjahr. 4300 Schüler beginnen in diesem Jahr an einer der weiterführenden Schulen. Und 3564 Jugendliche an allgemein bildenden höheren Schulen (AHS) sowie berufsbildenden höheren Schulen (BHS) bereiten sich während der kommenden Monate intensiv auf die Matura vor. Diese findet 2019 zwischen dem 6. und 14. Mai statt. Prüfungsstress dürften 2271 Kinder und Jugendliche bereits dieser Tage verspüren. Sie müssen sich einer Wiederholungsprüfung stellen – 723 davon müssen einen, 605 zwei Leistungsnachweise abliefern. Weitere 943 Schüler haben eine Aufstiegsklausel.

An Tiroler Pflichtschulen sind etwa 7300, an weiterführenden Schulen rund 3500 Lehrpersonen beschäftigt. Von einem Mangel an Lehrpersonen geht man in Tirol nicht aus: „Wir rechnen weder bei den Pflichtschulen noch bei den weiterführenden Schulen mit einem Mangel an Lehrpersonen“, sagt Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP). „Bis 2025 stehen in den weiterführenden Schulen rund 860 Pensionierungen, in den Pflichtschulen etwa 2000 Pensionierungen an. Ich bin auch zuversichtlich, dass sich aufgrund der ansteigenden Studierendenanzahl kein Lehrermangel ergeben wird“, so Palfrader.

Das Schuljahr 2018/19 bringt für Schüler, Eltern und Lehrer einige Neuheiten. Eine davon sind etwa die Deutschförderklassen. Diese sind immer dann einzurichten, wenn die Zahl der Schüler, die für deren Besuch in Betracht kommen, mindestens acht beträgt. Bei einer geringeren Schülerzahl sind die Kinder grundsätzlich integrativ nach dem Deutschförderplan im Ausmaß von sechs Wochenstunden parallel zum Unterricht zu unterrichten. In Tirol werden voraussichtlich an 19 Schulen – 16 Volksschulen, zwei Neue Mittelschulen und eine Polytechnische Schule – insgesamt voraussichtlich 21 Deutschförderklassen eingerichtet, die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in den Deutschförderklassen beträgt 230.

Verschärft wurde für heuer die Regelung im Umgang mit Schulschwänzern. Bei Schulpflichtsverletzungen kann es nun rascher – nämlich bereits unter drei Tagen unentschuldigten Fernbleibens vom Unterricht – zur Anzeige und einer Mindeststrafe von 110 Euro kommen. Die Höchstgrenze der Verwaltungs­strafen liegt bei 440 Euro.

Im Jahr 2017 wurden in Tirol nur in 27 Fällen Verwaltungsstrafen wegen Verletzung der Schulpflicht verhängt. Die Höhe der Strafen bewegt­e sich zwischen 40 und 200 Eur­o. (bfk, np)