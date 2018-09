Einen Monat vor dem Finale des Tiroler Fahrradwettbewerbs geht auch der Bezirk Imst in den Endspurt. 840 Radfahrer katapultieren die neun teilnehmenden Gemeinden im Bezirksranking auf Platz drei.

Beim Tiroler Fahrradwettbewerb geht es nicht um Spitzenleistungen, Höhenmeter oder Schnelligkeit. „Die Initiative soll die Lust am Radeln wecken und das Fahrrad als alltagstaugliches Verkehrsmittel in den Vordergrund stellen", erklärt Projektleiter Michael Bürger vom Klimabündnis Tirol. „Denn: Jeder geradelte Kilometer spart CO2 ein und leistet so einen Beitrag zum Klimaschutz und zu mehr Lebensqualität in Tirol." Und damit die Motivation nicht zu kurz kommt, winken am Ende des Wettbewerbs attraktive Preise für alle, die über 100 Kilometer geradelt sind.

Den aktuellen Zwischenstand aller Bildungseinrichtungen führt beinahe uneinholbar das Meinhardinum Stams an. Hier finden sich 44 offensichtlich topmotivierte Radfahrer, die sich bereits 58.000 Kilometer erstrampelt haben. Die Gemeinde Haiming indes glänzt in der Statistik der Teilnehmer pro Einwohner, dicht gefolgt von Kundl und Mieming. Bei den Vereinen tun sich der SV Silz und „Imst radelt" besonders hervor. Der Bewerb läuft noch bis 30. September. (top)