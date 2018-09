Unglaubliche 20 Jahr­e hat sie gedauert, die Suche nach einem neuen Standort für das Rote Kreuz in Wörgl. Am Wochenende wird die neue Zentrale in der Brixentaler Straße (gegenüber vom Spar-Markt) nun mit einem großen Fest eingeweiht.

„Es gab unzählige Pläne. An anderen Orten hätten wir jedoch keine Zentralisierung zusammengebracht, was aber unser oberstes Ziel war", berichtet Ortsstellenleiter Gerhard Thurner. In dem neuen Gebäudekomplex finden auf über 2000 Quadratmetern neben dem Fahrdienst u. a. auch das Katastrophenlager Ost (die TT berichtete), Kleider­laden und Warenhaus sowie die Tafel Platz. Praktisch alle Einsätze der 230 RK-Mitglieder in der Stadt werden unter diesem Dach koordiniert.

2,5 Millionen Euro musste die Non-Profit-Organisation dafür in die Hand nehmen, wobei rund 260.000 Euro in Form von Spenden bzw. Zuschüssen vom Landesverband für das Katastrophen­lager gestellt wurden.

Nun gilt es auch die laufenden Kosten zu tilgen: Die Räumlichkeiten von Warenhaus, Kleiderladen und Tafel sind nur angemietet, allein die Betriebskosten dürften sich um die 5000 Euro im Monat bewegen. Vor allem im Warenhaus hofft man daher auf mehr Kundschaft. „Die Bevölkerung weiß noch zu wenig, dass hier wirklich jeder einkaufen kann, nicht nur Einkommensschwache. Wir haben hier hochwertige Möbel aus zweiter Hand", so der Ortsstellenleiter. Dasselbe gelte auch für den Kleiderladen.

Am Wochenende laden die Retter zum Feiern. Die neuen Räumlichkeiten besichtigen können Besucher am Samstag von 11 bis 18 Uhr, dazu gibt es Schauübungen. Am Sonntag erfolgt die Segnung des Neubaus (10 Uhr) mit anschließendem Fest (bis 17 Uhr) mit dem Duo Volx Tirol, Hüpfburg und Kinderschminken. (jazz)