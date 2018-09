Es ist ein „Schulbeginn" im doppelten Wortsinn: Kommenden Montag wartet auf die Schüler der neuen „HAK für Sport- und Eventmanagement" an der Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Telfs („eco Telfs") der erste offizielle Unterrichtstag. Zielgruppe der Sport-HAK sind Leistungs- oder gute Vereinssportler, die gleichzeitig die Reife- und Diplomprüfung absolvieren möchten.

Die Nachfrage ist da: „Wir haben die angestrebte Maximalzahl von 25 Schülern erreicht", berichtet HAK-Direktor Wolfgang Haupt. Insgesamt sind Schüler aus neun Sportarten vertreten, von Fußballern — darunter Mädels aus dem Kader des FC Wacker Innsbruck — über Radrennfahrer bis hin zu Kletterern. „Auch ein Ringer ist dabei." Ziel sei es, die Verbindung von Schule und Sport möglichst friktionsfrei zu gestalten, so Haupt: Am Dienstag und Donnerstag können die Schüler entweder dem Frühtraining in Kader oder Verein nachgehen oder dem Athletiktraining an der Schule. Die Prüfungspläne sollen sich möglichst an den Trainings- und Wettkampfplänen der einzelnen Sportarten orientieren. Zudem setzt die Sport-HAK teils auf

(Online-)Unterricht mittels elektronischer Medien, die auch Teamübungen und mehr ermöglichen. „Hier sind natürlich spezielle Fortbildungen für die Lehrenden erforderlich", betont Haupt.

Die Schüler mussten neben schulischen Aufnahmekriterien auch sportmedizinische und -motorische Eignungstests absolvieren. Diese sind laut Haupt gut abgelaufen, kein Schüler musste deswegen abgewiesen werden.

Sport- und Eventmanagement gebe es als kaufmännische Ausbildung zwar auch an anderen Schulen, die Besonderheit in Telfs sei aber die Kombination mit dem sportlichen Schwerpunkt, sagt Haupt. Auch für die kommenden Jahre gebe es schon Anfragen — und „relativ großes In­teresse" von Sportverbänden an einer Kooperation. (md)