Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – Tagwache ist um 5 Uhr, zwei Stunden später sitzt Oberstleutnant Alexander Eidler in seiner Kanzlei in der Maria-Theresien-Kaserne im 13. Wiener Bezirk – und das jeden Tag acht Stunden. Das wäre an sich nichts Ungewöhnliches, wäre der gebürtige Wiener nicht schon seit dem Jahr 2002 in Pension, zumindest in seinem Zivilberuf. Da für ihn „ein Leben ohne Garde zwar möglich, aber sinnlos ist“, wie er selbst seine Leidenschaft auf den Punkt bringt, hat er es sich zur Lebensaufgabe gemacht, den so genannten Traditionsraum der Waffengattung mit dem scharlachroten Barett zu betreuen. Vor 14 Jahren wurde unter seiner Leitung das aus drei Räumen bestehende Museum in der Kaserne eingerichtet, in dem die Geschichte der Garde abgebildet ist. Sie geht in ihren Wurzeln zurück bis ins Jahr 1802.

„Jetzt kann ich bei der Garde alles einbringen, was ich in meinem Leben gelernt habe“, schwärmt der 76-Jährige. Das ist in erster Linie das Vermitteln von Wissen, denn über 30 Jahre war Eidler Religionslehrer an mehreren Tiroler Berufsschulen. „Als Offizier kannst du dich bei den Schülern sicher durchsetzen“ – mit diesen Worten sei ihm Anfang der 70er-Jahre der Job angetragen worden, erinnert sich Eidler im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Das nach einigen Unterrichtsjahren folgende Angebot des damaligen Bischofs Reinhold Stecher, Fachinspektor zu werden, lehnte Eidler aber ab: „Ich will an der Front stehen und in der Klasse bei den Schülern sein“, habe er Stecher damals geantwortet.

Und an der Lehrer-Front steht er immer noch, wenn auch in anderer Form: In der Maria-Theresien-Kaserne kommen alle jungen Soldaten, die ihre Ausbildung bei der Garde absolvieren, auch zu Eidler und in sein Museum, um dort Geschichte aus erster Hand zu lernen. Garde-Kommandant Stefan Kirchebner weiß, was er an seinem ältesten aktiven Mitarbeiter hat: „Er ist für mich ein Vorbild in seiner Wertehaltung und Zielstrebigkeit und beeindruckt mich mit seiner Geduld, die er mit den Jungen hat“, beschreibt der gebürtige Pitztaler seinen Museumskustos. Dabei gebe es im Alltag durchaus auch kuriose Situationen: So frage Eidler wie selbstverständlich bei seinem Kommandanten an, ob er Urlaub nehmen könne. „Heuer sind es ein paar Tage“, gibt sich der Leib-und-Seele-Gardist bescheiden. Dieser Tage geht es auf Pilgerreise nach Rom.

Für sein Ehrenamt bekommt Eidler, wie der Begriff schon vorgibt, keinen Sold, wohl aber Anerkennung (diese Woche wurde er mit der Militäranerkennungsmedaille geehrt) und natürlich freie Kost in der Kaserne. „Board and Lodging“ nennt Eidler das mit einem Schmunzeln und verrät ein kleines Geheimnis: „Wenn es spät wird und sich das Nachhausefahren nicht mehr auszahlt, schlafe ich am Dachboden in einer Kammer in meinem Schlafsack.“ Dann hat er es am nächsten Morgen nicht weit zu seinem Schreibtisch und dem nächsten Projekt, denn Eidler hat noch viel vor. Seine guten Kontakte zur berühmten Schweizer Garde im Vatikan sind legendär: Auf Initiative des Oberstleutnants kam diese sogar einmal zu einer Jubiläumsfeier der Garde nach Wien, obwohl sie im Ausland normalerweise nur an der Seite des Papstes ausrückt.