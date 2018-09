Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Eine Therapie kann Leben retten: Das macht die stark gesunkene Suizidrate im städtischen Bereich deutlich – dort, wo die psychosoziale Versorgung besser ist, sich Menschen auch wegen der Anonymität bereitwilliger Hilfe suchen und sich auch mehr Experten ansiedeln. Stellen im ländlichen Raum sind viel schwerer zu besetzen. Doch nicht nur dort gibt es Handlungsbedarf, wie Christian Haring, Primar der Psychiatrie und Psychotherapie B und ärztlicher Direktor des Landeskrankenhauses Hall, meint: „Der Bedarf ist groß. Wir haben ein Problem damit, Stellen für Fachärzte für Psychiatrie zu besetzen.“ Es bedarf noch weiterer Bemühungen und Gespräche mit Ärztekammer und Gebietskrankenkasse, Kassenstellen attraktiver zu machen. Wie Haring meint, braucht es mehr Zeit, sich Patienten entsprechend widmen zu können. „Das geht nicht im 10-Minuten-Takt!“

Die Unterversorgung führt derzeit auch dazu, dass der Aufenthalt der Patienten in Hall mitunter einige Tage länger dauert als eigentlich nötig: „Wenn es möglich wäre, sie an einen Kollegen zu vermitteln, könnten wir einige viel früher entlassen.“ Es fehlt an der Nachversorgung. „Derzeit müssen viele mitunter drei Monate auf einen Termin warten. In dieser Zeit kann viel passieren.“ Wer nicht so lange warten will oder kann und dazu einen Therapeuten sucht, der sich genügend Zeit nimmt, muss selbst dafür bezahlen. Nur ein kleiner Teil der Kosten wird von der Sozialversicherung abgegolten.

Die Realisierung des bereits für Anfang dieses Jahres angekündigten 24-Stunden-Krisendienstes wird sich zudem bis 2019 verzögern: „Wir sind aber alle sehr bemüht, das Projekt Wirklichkeit werden zu lassen.“ Es geht um die Finanzierung, weitere Gespräche mit Land und Krankenkasse sind nötig.

Dem bekannten Psychiater liegt viel an ambulanter Versorgung: „Man muss die Hilfe dorthin bringen, wo sie benötigt wird, nicht Betten füllen“, Projekte wie „Youth aware of mental health“ (YAM) sollen Offenheit, Empathie und Problemlösefähigkeiten im Umgang mit Stress und Krisen fördern. „Das Schulprojekt hat sich hochsignifikant als wirksam erwiesen.“ Das Tiroler Projekt soll auf ganz Österreich ausgedehnt werden. „Wir dürfen stolz darauf sein, dass Initiativen zu einem erheblichen Teil von Tirol ausgehen.“