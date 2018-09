Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Es gibt Notfälle, da zählt jede Minute. Das Rote Kreuz erinnert anlässlich des heutigen Internationalen Tages der Ersten Hilfe daran, dass in jedem Menschen ein Lebensretter steckt. Vorausgesetzt, er weiß, was im Ernstfall zu tun ist. Oft reichen einfache Handgriffe. Bei Atem-Kreislauf-Stillständen sollte beispielsweise die überlebensnotwendige Herzdruckmassage sofort erfolgen. Die gute Nachricht: Zwei Drittel der Österreicher trauen sich grundsätzlich zu, Erste Hilfe zu leisten.

Was aber die tatsächliche Bereitschaft betrifft, im Notfall mit einer lebensrettenden Reanimation zu beginnen, ist Österreich im Vergleich zu anderen Staaten ein Entwicklungsland, wie Studien zeigen. In Skandinavien etwa legen über 60 Prozent im Ernstfall Hand an und beginnen mit einer Herzdruckmassage, in Österreich liegt die Bereitschaft gerade einmal bei 15 Prozent. Die gute Quote im hohen Norden Europas ist darauf zurückzuführen, dass dort bereits in den Pflichtschulen das A und O der Reanimation unterrichtet wird. Experten pochen daher schon lange darauf, auch hierzulande ein flächendeckendes Erste-Hilfe-Programm auf die Beine zu stellen.

Ein von Freiwilligen organisiertes und von Sponsoren finanziertes Projekt in Reutte, bei denen Kinder der Unterstufe und Neuen Mittelschulen in Reanimation unterrichtet wurden, ist mittlerweile im Sand verlaufen. In Osttirol hat das Tiroler Jugendrotkreuz in Kooperation mit der Gewerkschaft der Pflichtschullehrer und der AUVA dafür alle Lehrpersonen in Erster Hilfe ausgebildet. Aber auch die Kinder lernen dort bereits ab dem Kindergarten, wie sie im Notfall ihrem Alter entsprechend helfen können. Eine schrittweise Ausweitung des Programms auf ganz Tirol ist laut Jugendrotkreuz das Ziel, noch fehlt jedoch die Finanzierung.

Der Autobahnbetreiber Asfinag erinnert am Tag der Ersten Hilfe daran, dass das Bilden der Rettungsgasse Leben retten kann, weil professionelle Einsatzkräfte dann schneller bei den Unfallopfern sind. Dass die Rettungsgasse längst selbstverständlich ist, zeige eine Umfrage des Instituts für empirische Sozialforschung: 93 Prozent wissen, wie man die Rettungsgasse bildet, 83 Prozent haben sie schon mindestens einmal gebildet.