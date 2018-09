Von Marco Witting

Innsbruck – Bis zuletzt hieß es noch Schaltafel statt Kreidetafel. Doch jetzt ist – so gut wie – alles bereit. Das Gymnasium Sillgasse steht jetzt in der Technikerstraße. Als Containerdorf. Und das zumindest die kommenden zweieinhalb Jahre. Ehe heute die ersten Schüler zur Wiederholungsprüfung antreten können (alle Schüler starten dann am Donnerstag), war es ein Sommer voll Arbeit. Schließlich zieht eine ganze Schule nicht jeden Tag um.

Wenn Direktor Harald Pittl über die abgelaufenen Wochen und Monate spricht, dann ist sein Stolz hör- und spürbar. Er erzählt von den vielen Details, die notwendig waren. Von der guten Arbeit der Bauarbeiter und seiner Crew. Er lobt die Bundesimmobiliengesellschaft, die den Containerkomplex aufgestellt hat. Und immer wieder erzählt er, wie beeindruckt er ist, was in „kurzer Zeit alles gemacht wurde“.

Hektik und Lärm der Bauarbeiter wird also in dieser Woche durch jene der Schüler ersetzt. 34 Klassen sind es in der Containerschule insgesamt. Rund 800 Schüler finden hier Tische und Stühle, die von der Sillgasse her übersiedelt wurden. Auch die Konferenzzimmer für die 100 Lehrer sind mittlerweile fertig. Insgesamt umfasst die Containersiedlung 50 Räume und eine große Aula. „Etwas, was wir vorher nicht hatten“, erklärt Pittl mit Blick auf die Glasfront der Aula. Für den Sportunterricht wurde ein Shuttledienst organisiert. Die Nachmittagsbetreuung findet im nahe gelegenen Café Froschkönig ihren Mittagstisch.

Ein „paar freie Tage“ habe er schon gehabt, erklärt Direktor Pittl, als er durch einen der Gänge geht. „Es kommt sehr viel Licht herein“, unterbricht er sich selbst. Und auch bei großer Hitze seien die Container innen sehr kühl gewesen. „Wie es im Winter mit dem Heizen funktioniert, wird sich dann auch zeigen.“ Zeigen werde sich auch, was es zusätzlich an Adaptierungen brauchen wird. Pittl denkt dabei etwa an eine neue Hausordnung, den Pausenhof betreffend, oder ob die Innsbrucker Verkehrsbetriebe bei den Busverbindungen nachlegen müssen. Auch einen Zebrastreifen wünscht man sich noch, um den neuen Schulweg abzusichern.

Für Eltern und Schüler sind die neuen Wege ohnehin das große Thema – manche übten die Fahrt zur Schule bereits. „Es gibt hier sicher Gewinner und Verlierer“, sagt Pittl. Sprich: Einige werden einen kürzeren, einige einen viel längeren Schulweg haben. „Bei den Anmeldungen haben wir das nicht wirklich bemerkt“, sagt der Schulleiter aber auch. Kein Thema sei gewesen, dass neben dem Containerdorf der Schule bekanntlich noch eine Containerunterkunft steht. Jene des Verteilerquartiers für Asylwerber. „Zu mir ist jedenfalls diesbezüglich nichts gekommen. Wir sind um eine gute Nachbarschaft bemüht.“

Für mindestens 2,5 Jahre wird die Sillgasse in der Technikerstraße angesiedelt. Sofern das alte Gebäude zeitnah abgerissen wird. Dies sollte frühestens nach der Rad-WM passieren. Verzögerungen, das zeigt die jüngere Vergangenheit bei ähnlichen Bauten, nicht ausgeschlossen.

Ob er mit Wehmut auf die altehrwürdigen Gemäuer der Sillgasse blickt? „Weniger als gedacht“, sagt Pittl. Die alte Schule sei mittlerweile fast leer. Er blicke nach vorne, seine Lehrer auch. Aber, so merkt er dann noch an: „Wenn die Schule dann abgerissen wird, kann es schon sein, dass noch Wehmut aufkommt.“