Mieming – Die zahlreichen Veranstaltungen am Wochenende profitierten alle vom spätsommerlichen Wetter. Eines der größten Feste ging am Mieminger Plateau über die Bühne. Zwei Vereine, zwei Tage, ein Fest – unter diesem Motto wurden das 70. Fest des Schützenbataillons Hörtenberg und 70 Jahre Jungbauernschaft/Landjugend Mieming gefeiert.

Schon am Samstag wurde dabei einiges geboten. Unter anderem gab es in diesem Rahmen auch ein Oldtimer- und Traktortreffen mit Fahrzeugweihe am Parkplatz des Badesees. Am Festgelände stand später dann auch eine Fahrzeugweihe auf dem Programm – ehe am Abend im großen Zelt die Pfunds Kerle für Stimmung sorgten und dem Publikum ordentlich einheizten. Nach einer kurzen Nacht für die freiwilligen Helfer – und Gäste – ging es gestern dann schon am Morgen zum Landesüblichen Empfang beim Gasthof Post nach Obermieming. Nach der Feldmesse am Sportplatz zogen die Schützenabordnungen und die Musikkapellen dann zum Defilee vor dem Wallnöferplatz in Barwies. Anschließend gab es dann noch gegen Mittag ein Schützenfest zum Ausklang des Festreigens. (TT)