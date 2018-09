Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – „Das meiste ist verdorben, nicht mehr für den menschlichen Verzehr geeignet“, sagt Alfred Unmann, Geschäftsführer des Vereins der Tiroler Gemüsebauern, um Kritik vorzubeugen. Die gab es immer wieder, etwa wenn Spaziergänger auf den Feldern Berge verrottender Karotten entdeckten. Schätzungen zufolge sollen aber rund drei Tonnen Gemüse und Salat noch zu verwerten sein.

Für den Handel gelten nur 14 bis 21 Zentimeter große Zucchini als „ideal“, die Gastronomie nimmt auch größere Ware ab. „Auch mit 25 Zentimetern sind sie immer noch zart und jung“, sagt Unmann. Doch je größer, umso geringer das Interesse, das gilt für viele Produkte. Andere sind nicht schön genug.

Dem Vorschlag der Universität für Bodenkultur in Wien, noch Gutes, aber Unverkäufliches zur so genannten Nachernte für die Öffentlichkeit freizugeben, kann der Vertreter der Gemüsebauern in der Landwirtschaftskammer viel abgewinnen: „Wir könnten uns das schon vorstellen! Das müsste aber gut organisiert sein, vielleicht über eine Homepage, auf der aktuelle Erntemöglichkeiten bekannt gegeben werden.“ Aber es gibt auch noch viele offene Fragen, etwa, wie verhindert werden kann, dass nicht auch der schöne, kurz vor dem Verkauf stehende Salat auf dem Nachbarfeld abgeerntet wird. Oder die privaten Erntehelfer in eigener Sache den Arbeitsbetrieb stören.

Unmann: „Schon jetzt geben manche unverkäufliches Gemüse weiter, zum Beispiel an Sozialmärkte. Andere verarbeiten ihre Produkte auch weiter – zum Beispiel zu Suppengemüse.“