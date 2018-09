Song gegen Hass

100 heimische Künstler erheben Stimme gegen Hass

Mehr als 30 Jahre ist es her, dass prominente Musiker mit dem Hit „We Are The World“ Geld für die Hungersnot in Äthiopien gesammelt haben. Nach diesem Vorbild gibt es jetzt in Österreich die Aktion „100 Menschen – eine Stimme“. In „A leiwandes Land“ geht es nicht um den Hunger, sondern um Vorurteile und Hass.