Ascoli Piceno – Sie sind die stillen Helden des Erdbebens in Mittelitalien: Hunderte Feuerwehrleute graben seit Tagen im Schutt auf der Suche nach Vermissten. Mit bloßen Händen, mit Hilfe von Spürhunden, mit Baggern: 5.400 Mitglieder der Rettungseinheiten sind rund um die Uhr im Einsatz, um das Erdbebengebiet von den Trümmern zu befreien und den betroffenen Gemeinden Hoffnung auf einen Neubeginn zu geben.

Wenige Stunden nach dem Erdbeben strömten Feuerwehrleute aus ganz Italien zum Erdbebengebiet zwischen den Regionen Latium und Marken. Zu ihnen zählt auch David D ́Aprile aus Verona, der bereits viel Erfahrung in solchen Gebieten gesammelt hat. Schon vor sieben Jahren war er in der Erdbebenstadt L ́Aquila zum Einsatz gekommen.

Hundeeinheiten suchen weiter nach Opfern

Die Helfer kommen von überall her. Sie unterstützen Menschen, die in ihre beschädigten Häuser zurückkehren wollen, um Kleider oder Medikamente zu holen. Feuerwehrmannschaften begleiten Senioren in ihre Wohnungen. „Sie haben nur wenige Minuten, um ihre Habe zusammenzuraffen und eine Tasche mit Kleidern mitzunehmen. In dieser Tasche ist alles drinnen, was sie noch besitzen“, sagt D ́Aprile „Hier ist noch viel zu tun. Nach dem Schock müssen wir jetzt versuchen, einen Alltag für die Obdachlosen zu organisieren“, erzählt er.

Unermüdlich suchen Hundeeinheiten nach Überlebenden. Schäferhunde, Labrador, einfache Mischlinge: Die dressierten Tiere schnüffeln eifrig inmitten der Trümmer. Gesucht werden in Amatrice noch etwa zehn Vermisste. Es gibt keine Hoffnung mehr, sie lebend zu retten. Nach dem Ende der ersten Notstandsphase mit der Suche nach den Verschütteten beginnt jetzt die Phase zwei. Es geht darum, die Hauptachse von Amatrice vom Schutt zu befreien und die schwer beschädigten Häuser abzureißen.

Auch Migrantenorganisationen helfen

Ohne Unterbrechung arbeiten die Helfer auch in den Zeltlagern rund um Amatrice, die rund 200 Obdachlose beherbergen. „Ich bin aus der Nähe von Neapel angereist, um Hilfe zu leisten. Wir gehören der katholischen Organisation ́Misericordia ́ (Barmherzigkeit; Übers.) an, die bei Katastrophen mit dem Zivilschutz zusammenarbeitet. Die Menschen hier haben alles verloren. Für uns ist es eine Pflicht und Ehre, an ihrer Seite zu stehen“, sagt die 25-jährige Giulia.

Zu den Helfern, die in Amatrice im Einsatz sind, zählt auch eine Migrantenorganisation. Die afrikanischen Migranten stellten sich den Rettungseinheiten für humanitäre Hilfsaktionen zur Verfügung. „Die Menschen hier besitzen nichts mehr. Wir wollen ihnen helfen und beweisen, dass wir unsere neue Heimat Italien in schwierigen Zeiten unterstützen „, sagt einer von ihnen. (APA)