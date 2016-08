Amatrice – In Amatrice, dem Epizentrum des schweren Erdbebens in Mittelitalien, haben die Rettungskräfte die Leiche einer Frau aus den Trümmern des eingestürzten Hotels Roma geborgen. Damit stieg die Opferzahl der Katastrophe auf 291. Zwei weitere Personen wurden unter den Trümmern lokalisiert, die Bergung gestaltete sich jedoch schwierig.

Die italienische Regierung versprach, dass in einem Monat alle Obdachlosen eine Unterkunft haben werden. Die Obdachlosen sollen in Holzbungalows untergebracht werden. Niemand solle länger als vier Wochen in den Zeltlagern übernachten müssen, verlautete aus Regierungskreisen. Im kommenden Frühjahr soll mit dem Wiederaufbau der betroffenen Gemeinden begonnen werden. Das Kabinett versprach Finanzierungen in Höhe von drei Milliarden Euro pro Jahr, um die Anpassung der Immobilien in Italien an modernste antiseismische Standards zu fördern.

Premier Matteo Renzi nahm Kontakt zum Stararchitekten Renzo Piano auf, der als Senator auf Lebenszeit im italienischen Parlament sitzt. Piano soll der Regierung beim Wiederaufbau des Erdbebengebiets mit Ratschlägen zur Seite stehen. Im Laufe der Woche soll ein Regierungskommissar für den Wiederaufbau ernannt werden.

„Erstmals in der Geschichte werden wir neue Häuser neben den eingestürzten Immobilien bauen. Wir wollen, dass unsere Gemeinde nicht ihre Identität verliert“, betonte der Bürgermeister von Amatrice, Sergio Pirozzi. Wichtig sei der Wiederaufbau der Kirche des Heiligen Augustin, der Basilika und des Rathausturms, des Wahrzeichens der Kleinstadt am Apennin. (APA/dpa)