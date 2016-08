Fukushima – „Lionrock“ traf am Dienstagabend (Ortszeit) in der Provinz Iwate auf Land, wie japanische Medien berichteten. Zehntausende Menschen waren aufgerufen worden, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. In Notunterkünften wurden Decken und Lebensmittel bereitgestellt. Viele Schulen wurden geschlossen, der regionale Bahn- und Flugverkehr war beeinträchtigt.

Der Betreiber der in der Region gelegenen Atomruine Fukushima stellte sich mit zusätzlichen Pumpen auf die massiven Regenfälle ein, wie Medien berichteten. Das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi war bei der Tsunami-Katastrophe 2011 schwer verwüstet worden.

Der japanische Fernsehsender NHK zeigte Bilder von umgestürzten Bäumen und bedrohlich angestiegenen Flüssen. Die Behörden warnten vor der Gefahr durch Erdrutsche und hohem Wellengang. Der zehnte Taifun der Saison war zuvor über dem Pazifik an der Hauptstadt Tokio vorbeigezogen. (APA/dpa)