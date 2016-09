Von Gabriele Starck

Innsbruck, Hall – Das Erdbeben in Zentralitalien vor eineinhalb Wochen hat gezeigt, welch verheerende Folgen eine schlechte Bausubstanz hat. Fast 300 Menschen starben in den Trümmern eingestürzter Häuser. Auch in Tirol gab es bereits Beben, die etliche Menschenleben gekostet haben. Wissenschafter werden deshalb nicht müde, diese zu analysieren.

Seit zwei Jahren stöbert Christa Hammerl, Historikerin der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), wieder in Tirols Archiven. Sie soll im Auftrag von Land Tirol, Asfinag, den Energieversorgern und Seilbahnern sowie der ÖBB bis 2020 dabei helfen, die tatsächliche Erdbebengefährdung Tirols zu bestimmen, indem sie möglichst viel über die alten Beben herausfindet. Diese Daten und jene der aktuellen tektonischen Vorgänge werden dann von Naturwissenschaftern aufgearbeitet. So soll eine verlässliche Grundlage für den Zivil- und Katas­trophenschutz entstehen.

Das zu wissen, hilft nicht nur beim bebensicheren Bau von Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen wie Brücken oder Speicherseen. Es gibt auch Anhaltspunkte, wie alte Gebäude besser zu sichern sind, damit eine Zerstörung wie in Amatrice nicht auch in der Inntalfurche stattfindet. Auch wenn ein so schweres Beben in Tirol geologisch gesehen alles andere als wahrscheinlich ist.

Rein statistisch bebt die Erde in Tirol laut ZAMG 14-mal im Jahr mit einer Intensität von zumindest 3. Alle zwei Jahre kommt ein 5er vor, was heißt, dass es sehr deutlich spürbar ist. Alle elf Jahre treten leichte Gebäudeschäden auf, alle 60 Jahre mittelschwere Schäden. Alle 300 bis 400 Jahre kommt es zu schweren Schäden bis hin zu Gebäudeeinstürzen.

Die Skala, die hierfür verwendet wird, ist die Europäische Makroseismische Skala (EMS). Sie gibt die Auswirkungen des Bebens auf Landschaft und Infrastruktur wieder. Da die Stärke der Erschütterungen – die Magnitude – früher ja noch nicht gemessen werden konnte, weil es keine Seismographen gab, kann man sich in den historischen Überlieferungen immer nur an der Beschreibung über die Auswirkung orientieren.

Doch dies gelingt Hammerl anhand des Studiums historischer Quellen inzwischen so genau, dass sie aus den beschriebenen Schäden Karten über die Intensitätsverteilung erstellen kann. Daraus wird es den Seismologen dann wiederum möglich, die tatsächliche Stärke des Erdbebens zu errechnen. Historiker und Naturwissenschafter arbeiten hier also Hand in Hand.

In einem Vorläuferprojekt namens Hareia gelang es Hammerl bereits, das bisherige Wissen über die großen Beben in Tirol maßgeblich zur korrigieren. So konnte sie zwei der vier überlieferten großen Beben als etwas schwächer einordnen als bislang angenommen – die von 1572 und 1689. Und das von 1671 war überhaupt gar keines. „Das steht zwar im alten Erdbebenkatalog, aber das ist ein Fake“, sagt Hammerl. In Wirklichkeit handelte es sich dabei um eine Flut in den Niederlanden im Jahr 1570. „Das ist wie beim Spiel ‚Stille Post‘. Einer hat vom anderen abgeschrieben. Und immer ist ein bisschen was anderes rausgekommen.“ Nur die Berücksichtigung aller Quellen – bis hin zur Rauchfangkehrerrechnung, die die Wiederaufrichtung von Kaminen belegt – brächten genaue Erkenntnisse, sagt Hammerl.

Wissenschafter gingen übrigens bislang von einer maximalen Stärke von rund 5,2 in Tirol aus. Zum Vergleich: Das Beben in Italien hatte eine Magnitude von 6,2. Da sie ein logarithmisches Maß ist, heißt das, dass bei 6,2 rund 30-mal mehr Energie freigesetzt wird als bei 5,2.