Landeck, Grins – Nach den dramatischen Nachtstunden wegen eines Murenabgangs westlich von Landeck und dem drohenden Schwall an der Sanna hat sich die Lage am Sonntag entspannt. Bei einem Rundflug in der Früh kamen Experten der Wildbach- und Lawinenverbauung im Beisein von LH Günther Platter und Bezirkshautpmann Markus Maaß zum Schluss, dass der Zivilschutzalam, der Samstagabend verhängt wurde, aufgehoben werden kann. Die Wetterlage hatte sich spürbar gebessert, die 73 evakuierten Sanna-Anrainer durften in ihre Häuser zurück. Sie hatten die Nacht großteils in der Pontlatz-Kaserne verbracht.

Heftige Regenfälle und Hagelschauer im Raum Pians, Grins und Strengen hatten drei Muren ausgelöst. Die größte davon war die Mühlbach-Mure mit bis zu 50.000 Kubikmetern Geröll und Schlamm. Das Geschiebe hatte die Sanna verlegt und aufgestaut, ein Dammbruch drohte ufernahen Siedlungsraum zu überfluten.

Laut LH Günther Platter werden die Infrastrukturschäden vorläufig auf rund fünf Millionen Euro geschätzt, Details müssten aber noch ermittelt werden. Bei der Schadensabwicklung werde das Land behilflich sein, so Platter. Wie 2015 bei den Muren in See und im Sellrain stünden auch diesmal Mittel aus dem Katastrophenfonds zur Verfügung. Für die Aufräumarbeiten im schwer beschädigten Gewerbegebiet kündigte Platter auch Unterstützung durch Bundesheersoldaten an – diese würden ab morgen Montag mit Kübeln und Schaufeln anrücken.

Gewaltige Mure verlegte die Sanna

Nach einem kurzen, heftigen Gewitter hatten sich am Grinner Mühlbach Tausende Kubikmeter Geschiebe gelöst und gegen 20.30 Uhr die Arlbergstraße und die Sanna verlegt. Das Wasser staute sich auf hundert Meter zurück bis Pians, bei Landeck war der Fluss praktisch trockengelegt.

Für den Siedlungsraum bestand höchste Gefahr. Häuser mussten evakuiert werden, dabei stand auch das Rote Kreuz mit dutzenden Helfern im Einsatz. Die Betroffenen wurden vorübergehend in der Kaserne in Landeck untergebracht. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gleichzeitig wurde das Gewerbegebiet mit Schlamm und Geröll bis zu zwei Meter überflutet. Am schlimmsten betroffen ist das Gelände eines Transportunternehmens: Mehrere Lkw sowie das Betriebsgebäude wurden schwer beschädigt, die Firma muss mit einem Millionenschaden rechnen.

Die Feuerwehr sperrte alle Zufahrten und Brücken zum Krisenherd. „Wenn der Damm bricht, könnte auch die Sannabrücke in Landeck-Bruggen erfasst werden“, begründeten die Feuerwehrmänner die rigorose Sperre.

Befürchtete Flutwelle blieb aus

Dutzende Anrainer versammelten sich an der Sanna, um das Geschehen zu verfolgen. Mehr als eine halbe Stunde war es gespenstisch ruhig, das Flussbett schien wie ausgetrocknet.

Gegen 21 Uhr kam es zum Dammbruch, der sich dann jedoch nicht mit größtmöglicher Wucht auswirkte: Die befürchtete Flutwelle blieb aus.

Am späteren Abend wurde schließlich Zivilschutzalarm ausgelöst. Die Bevölkerung wurde gebeten, den Bereich um Sanna und Inn in besagten Gebieten zu meiden und die Einsatzkräfte nicht zu behindern.

Landeshauptmann Platter ordnete an, Informationen zur aktuellen Lage nur koordiniert herauszugeben. Zuvor war vonseiten der Bezirkseinsatzzentrale fälschlicherweise von einer Informationssperre durch den Landeshauptmann die Rede gewesen.

Auch das Westliche Mittelgebirge von Unwetter betroffen

Von den heftigen Unwettern betroffen war auch das Westliche Mittelgebirge, vor allem die Orte Axams und Birgitz. Straßen wurden verschmutzt, die Neugötzner Landesstraße musste gesperrt, eine Umleitung aktiviert werden. Vereinzelt wurden auch Keller überschwemmt.

Zeitgleich kam es vermutlich durch Blitzschlag zu einem Waldbrand im Bereich Zirler Martinswand. Laut Zirler Feuerwehr lag die Brandstelle ganz oben am Grat. (TT.com, hwe)