Landeck – Heftige Regenfälle und Hagelschauer führten am Samstagabend in Teilen Tirols zu Vermurungen und Überschwemmungen. Bei Grins in der Nähe von Landeck verlegte am Samstag gegen 20.30 Uhr eine gewaltige Mure die Arlbergstraße und die Sanna, den Zusammenfluß von Trisanna und Rosanna. Das Wasser staute sich auf hundert Meter zurück, bei Landeck war der Fluss praktisch trockengelegt. Vorsorglich soll auch eine größere Anzahl von Anrainern evakuiert worden sein. Laut Einsatzkräften dürften die Schäden in die Millionen gehen. In Landeck wurde am späteren Samstagabend auch Zivilschutzalarm ausgelöst.

Von den heftigen Unwettern betroffen war auch das Westliche Mittelgebirge, vor allem die Orte Axams und Birgitz. Straßen wurden verschmutzt, die Neugötzner Landesstraße musste gesperrt, eine Umleitung aktiviert werden. Vereinzelt wurden auch Keller überschwemmt.

Zeitgleich kam es vermutlich durch Blitzschlag zu einem Waldbrand im Bereich Zirler Martinswand. Laut Zirler Feuerwehr liegt die Brandstelle ganz oben am Grat. Für Samstagabend war ein Erkundungsflug geplant. (TT, pla)