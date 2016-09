Landeck - Nach dem schweren Unwetter und der Riesenmure am Samstagabend bei Grins sind seit Montagmittag auch rund 50 Bundesheersoldaten im Einsatz. Auch rund 80 Feuerwehrleute und zahlreiche weitere freiwillige Helfer aus der Umgebung beteiligen sich weiter an den Aufräumarbeiten. Unterstützt wurden sie von drei Radladern und drei schweren Baggern. Aus Sicherheitsgründen blieb die Sperre der Tiroler Straße (B171) in diesem Bereich vorerst aufrecht. Eine Umleitung wurde über die Arlberg Schnellstraße (S16) eingeleitet.

Vordringlichste Aufgabe sei die Rückführung der Sanna, deren Flussbett durch die Mure verschüttet worden war, hieß es am Montag von der Bezirkseinsatzleitung. Ersten Schätzungen zufolge soll der Schaden rund fünf Millionen Euro betragen. Mehrere tausend Kubikmeter Geröll hatten sich in Bewegung gesetzt. Durch das aufgestaute Gewässer wurden Häuser und ein Gewerbegebiet überflutet. Vorübergehend wurde Zivilschutzalarm ausgelöst und 73 Personen evakuiert. Sie konnten aber Sonntagmorgen wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.

Unter Einbindung der Landesabteilung Wasserwirtschaft soll ein Schutzwall zum Gewerbegebiet errichtet werden. Zudem sei eine Ufersicherung mit großen Steinen vorgesehen, hieß es. (TT.com)