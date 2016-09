Innsbruck – Das Land Tirol kündigte nach dem schweren Unwetter und den Murenabgängen rasche finanzielle Hilfe für die betroffenen Gemeinden Grins, Pians und Strengen an. „Wir lassen niemanden allein – das haben wir bereits bei vergangenen Ereignissen bewiesen und das betrifft auch die Menschen in den diesmal betroffenen Gebieten“, betonte LH Günther Platter (ÖVP) nach der heutigen Regierungssitzung. „Deshalb haben wir heute beschlossen, dass Privatpersonen und Unternehmen eine Beihilfe in der Höhe von 50 Prozent des geschätzten Schadens gewährt wird. Die Hälfte der Unterstützung wird als Soforthilfe ausbezahlt.“

So sollen die Sanierungsarbeiten rasch in Angriff genommen werden können. „Mit den Mitteln aus dem Katastrophenfonds haben wir bereits in der Vergangenheit schnell und unbürokratisch helfen können“, meinte LHStv Josef Geisler (ÖVP). „Das Land Tirol ist finanziell gut genug aufgestellt, um in solchen und in vielen anderen Fällen ein soziales Sicherheitsnetz zu bieten“, ergänzte LHStvin Ingrid Felipe (Grüne).

Insgesamt fast sieben Millionen Euro Schaden

Lokale Unwetter im Raum Pians, Grins und Strengen hatten drei Muren ausgelöst, die größte davon war die Mühlbach-Mure mit bis zu 50.000 Kubikmeter Geröll und Schlamm. Das Geschiebe hatte die Sanna verlegt und aufgestaut, ein Dammbruch drohte ufernahen Siedlungsraum zu überfluten. Zu Schaden kamen dabei mehrere Häuser und ein Gewerbegebiet. Eine erste Grobschätzung geht von einem privaten Gesamtschaden von rund fünf Millionen Euro aus.

Die Wiederherstellung der Schutzfunktion und Funktionsfähigkeit von Verbauungen sowie Ausräumungen im Bereich des Schutzwasserbaus werden zudem mit rund 900.000 Euro bemessen. Für die Instandsetzung der Landesstraße B171 rechnet das Land mit einem Aufwand von 120.000 Euro. Darüber hinaus ist ein Schaden von rund 600.000 Euro im Bereich der Wildbach- und Lawinenverbauung entstanden, der Landesanteil beträgt davon 200.000 Euro.

Zahlreiche Freiwillige im Einsatz

Verantwortliche der Bezirkshauptmannschaft haben sich heute Vormittag mit der Gemeindeführung von Strengen ein Bild vor Ort gemacht. Die Aufräumarbeiten gingen gut voran. Die Sanna sei zurück im alten Flussbett, zudem wurde ein temporärer Ablenkdamm errichtet, der das Abfließen der Sanna in das ursprüngliche Bachbett zusätzlich unterstützt. Die Räumung des Flussbetts in Pians beginne noch am Dienstag.

Im Einsatz befinden sich neben Feuerwehrleuten auch Soldaten des Bundesheers. Zusätzlich zu den 50 Mann, die bereits seit Montagmittag im Einsatz waren, wurden Dienstagvormittag zusätzlich 40 Soldaten angefordert.

„Glücklicherweise hat sich die Wetterlage wieder gebessert, sodass die Aufräumarbeiten rasch voranschreiten. Den vielen Helferinnen und Helfern möchte ich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie effizient und professionell sie bei solchen Einsätzen agieren“, lobte Platter die vielen Helfer. (TT.com)