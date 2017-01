Von Harald Angerer

Kitzbühel – Vorbereitet und in der Hoffnung, dass sie nie gebraucht wird: Die Gemeinde-Einsatzleitung kommt bei Katastrophen zum Einsatz und ist gesetzlich für jeden Ort in Tirol vorgeschrieben, in Kitzbühel wurde sie nun neu konstituiert. „Eigentlich wird die Einsatzleitung in jeder Gemeinderatsperiode neu konstituiert. Wegen des Personalwechsels hat es bei uns aber etwas länger gedauert“, schildert Alois Haselwanter. Er ist der alte und auch neue Leiter der Einsatzleitung der Stadt.

Diese besteht aus zwölf Personen – vor allem städtische Bedienstete oder von städtischen Betrieben. „Es ist wichtig, dass die Person bei einer Katastrophe auch ohne Probleme Zeit hat“, erklärt Haselwanter. Noch dazu kämen spezielle Fähigkeiten, welche die Mitglieder mitbringen müssen. Die Personen sind in sechs unterschiedliche Stäbe aufgeteilt.

„Bei Katastrophen sind natürlich die Blaulichtorganisationen im Einsatz und nicht wir, aber wenn nach einem Hochwasser die Aufräumarbeiten anstehen, sind wir am Zug, diese zu koordinieren“, schildert Haselwanter. Kitzbühel ist in den letzten Jahren von größeren Katastrophen verschont geblieben. Seit 26 Jahren ist Haselwanter Leiter der Gemeinde-Einsatzleitung. Die größte Katastrophe in dieser Zeit war gleich zu Beginn das Hochwasser im Jahr 1991. „Wir waren damals wochenlang mit den Aufräum­arbeiten beschäftigt, das ist ein klassischer Einsatz für die Einsatzleitung“, schildert Haselwanter. Im Einsatz ist Haselwanter aber auch am Hahnekammwochenende – hier ist die Gemeinde-Einsatzleitung mit eingebunden und im Einsatzzentrum am Fuße der Streif anwesend.