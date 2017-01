Amatrice - Ein Erdbeben mit der Magnitude 5,4 ist am Mittwoch in Mittelitalien registriert worden. Das Epizentrum lag zwischen L‘Aquila und Rieti, teilte das Institut für Geologie und Vulkanologie mit. Der Erdstoß war auch in Florenz und Rom zu spüren.

Das Erdbeben hat im Bergdorf Amatrice zumindest Sachschäden verursacht. Ersten Informationen zufolge stürzten Gebäude ein, die bei dem verheerenden Beben am 24. August beschädigt worden waren. Damals kamen in der Region rund 300 Menschen ums Leben.

Beben in neun Kilometern Tiefe

Das neuerliche Beben ereignete sich in einer Tiefe von neun Kilometern. Der italienische Zivilschutzchef Fabrizio Curcio sagte, das Erdbeben habe das Gebiet betroffen, das bereits bei den Erdstößen im August und im Oktober zerstört worden waren. Das Erdbeben am Mittwoch war im gesamten mittelitalienischen Raum deutlich zu spüren. Mehrere kleinere Erdstöße hatte es bereits in den vergangenen Tagen gegeben.

Laut Erdbebendienst der ZAMG war das Beben auch in Teilen Österreichs zu spüren. „Beobachtungen von schwingenden Lampen, vor allem in höheren Stockwerken, und Bewegung von Flüssigkeiten in Gefäßen sind typische Effekte von Erdbeben dieser Stärke aus Mittelitalien. Ersten Meldungen zufolge wurden solche Beobachtungen vereinzelt in Klagenfurt gemacht“, hieß es auf der Website der ZAMG. (APA, TT.com)