Rom – Sensation in Italien: Wie italienische Medien berichten, konnten am Freitag, zwei Tage nach dem Lawinenabgang auf ein abgelegenes Berghotel in den italienischen Abruzzen, acht Menschen lebend unter den Trümmern und Schneemassen lokalisiert und anschließend geborgen werden - unter ihnen befinden sich zwei Kinder. Die Überlebenden seien in einem Dachboden gefunden worden.

Sie werden ins Krankenhaus der Adria-Stadt Pescara geflogen. Unter den Überlebenden sind eine 40-jährige Frau und ein kleines Mädchen, bestätigte Italiens Vize-Innenminister Filippo Bubbico, der die Hilfsaktion koordiniert. Dabei dürfte es sich um die sechs Jahre alte Ludovica Parete, Tochter des 38-jährigen Kochs Giampiero Parete handeln, der als erster Alarm geschlagen hatte. Kurz darauf wurde bekannt, dass eine weitere Person und ein weiteres Kind geborgen wurden. Zu ihnen gibt es derzeit noch keine weiteren Informationen.

Wieder Hoffnung bei den Angehörigen

Die Nachricht der Bergung löste Hoffnung unter den Angehörigen der Vermissten aus. Sie warteten in einer Einrichtung in der Ortschaft Penne am Fuß des Gran Sasso auf Nachrichten von den Rettungsmannschaften. „Schon am Vormittag hatten wir konkrete Hoffnung, noch Überlebende finden zu können“, sagte Bubbico. Die italienische Gesundheitsministerin, Beatrice Lorenzin, dankte den „heldenhaften Rettern“, die pausenlos am Unglücksort im Einsatz seien.

Zwei Hubschrauber waren unterwegs, um die Überlebenden ins Krankenhaus zu bringen. An Bord des Hubschraubers befanden sich mehrere Ärzte, berichteten italienische Medien. Die Überlebenden sollen ins Krankenhaus der Adria-Stadt Pescara geflogen werden. Spezialeinheiten des Heeres standen im Einsatz, um weitere Überlebende zu lokalisieren. Sie hofften, dass die Vermissten unter den Trümmern des Hotels Rigopiano noch am Leben sind.

Nach Medienberichten vom Freitag wurden bisher vier Leichen geborgen. Der Zivilschutz bestätigte zwei Tote. Bereits am Donnerstag wurden zwei Überlebende in Sicherheit gebracht.

Viele junge Opfer

Bei dem Lawinenabgang sollen mehrere jüngere Menschen ums Leben gekommen sein. Zu ihnen zählen einige Mitarbeiter des eleganten Vier-Sterne-Hotels Rigopiano am Hang des Gran Sasso Massivs auf einer Höhe von 1.200 Metern.

„Ich bin am Leben, weil ich aus dem Hotel gegangen bin, um meiner Frau Kopfschmerztabletten aus dem Auto zu holen“, sagte der 38-jährige Koch Giampiero Parete, der gerettet werden konnte. Die Lawine verschüttete seine Frau, seine sechsjährige Tochter Ludovica und seinen achtjährigen Sohn Gianfilippo. Parete wurde zwar selbst verschüttet, konnte sich jedoch befreien. Von seinem Wagen aus bat er seinen Freund und Arbeitgeber Quintino Marcella um Hilfe und wartete dann auf Rettung. Schwer unterkühlt wurde er per Hubschrauber ins Krankenhaus von Pescara geflogen. Er war aber nicht in Lebensgefahr.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Zu den Vermissten zählt ein Ehepaar aus Osimo in der Provinz Ancona und ihr sieben Jahre alter Sohn. „Wir warten mit größter Sorge auf Nachrichten“, sagte der Bürgermeister von Osimo, Simone Pugnaloni. Auch ein Paar aus Ascoli soll sich unter den Trümmern des Hotels befinden. Die Staatsanwaltschaft von Pescara ermittelt wegen Fahrlässigkeit. Angeblich sollen die örtlichen Behörden vor akuter Lawinengefahr gewarnt haben.

135 Retter sind derzeit am Unglücksort im Einsatz. Es handelt sich um „eine komplexe und gefährliche Bergungsaktion“. Lawinenexperten seien im Einsatz, um die Gefährlichkeit der Lage zu prüfen, berichtete Zivilschutzsprecherin Titti Postiglione. Das Militär sei im Einsatz, um die Straßen zum Hotel wieder befahrbar zu machen.

Die Lawine hatte das Hotel „Rigopiano“, das im italienischen Erdbebengebiet liegt, am Mittwoch getroffen. Erst in der Nacht auf Donnerstag erreichten Retter das abgelegene Hotel.

Indes bleibt die Lage in dem verschneiten Bebengebiet in den Abruzzen und in den Marken weiterhin kritisch. Die Schneeräumung komme nur schleppend voran, weil wenige Fahrzeuge zur Verfügung stehen, klagten die Bewohner der Gegend. Mehrere Touristen steckten seit Tagen in Ortschaften am Apennin fest. Die Gegend wurde von den heftigsten Schneefällen seit Jahren heimgesucht. Am Mittwoch war es in der Region darüber hinaus zu Erdbeben mit Stärke von über 5 gekommen. (APA, TT.com)