Innsbruck - Vielleicht hätte alles anders kommen können. Vielleicht hätten nicht so viele Menschen sterben müssen, eine Katastrophe verhindert werden können. Hätten nur die italienischen Behörden auf die E-Mail von Bruno Di Tommaso, dem Verwalter des Hotels Rigopiano, reagiert. Elf Stunden nachdem er die warnende Nachricht verschickt hatte, donnerte eine gewaltige Lawine, mit einem geschätzten Gesamtgewicht von 120.000 Tonnen, zu Tale, begrub die Gaststätte unter sich.

Die Situation sei "besorgniserregend" und es bedürfe "einer Intervention", schrieb Di Tommaso in der E-Mail, die von der italienischen Nachrichtenagentur ANSA am Montag veröffentlicht wurde. Es lägen zwei Meter Schnee vor dem Hotel, das Gas würde noch bis zum nächsten Tag reichen, die Telefonverbindung sei tot.

Gäste wollten Nacht in ihren Autos verbringen



"Unsere Gäste wurden von den Erdstößen verunsichert und haben beschlossen sich nur noch im Freien aufzuhalten", schildert Di Tommaso die dramatische Situation am Fuße des Gran Sasso in den Abruzzen. Man hätte versucht die Gäste zu beruhigen, aber sie bestünden darauf, die Nacht in ihren Autos zu verbringen.

Man hätte es zwar geschafft die Auffahrt zur nächsten Staatsstraße von den Schneemassen zu befreien, für die Pkw gäbe es aber kein Durchkommen. "Im Wissen um die momentan grundsätzlich schwere Situation, bitten wir doch um Ihre Hilfe. In Hoffnung auf Ihr Mitgefühl, verbleiben wir in der Erwartung Ihrer Antwort", schließt der Verwalter die E-Mail.

Weder der Präfekt, noch der Präsident der Region, die Polizei oder der Bürgermeister, an die die Nachricht laut ANSA adressiert war, antworteten. Mindestens sechs Menschen kamen bei dem Lawinenabgang am vergangenen Mittwoch ums Leben, nach 23 weiteren wird derzeit noch gesucht. (TT.com, bfk)