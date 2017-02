Innsbruck - In Mittelitalien kommt die Erde nicht zur Ruhe. In der Nacht auf Freitag ist die Region zwischen Umbrien und den Marken erneut von teils schweren Erdbeben erschüttert worden. Wie "rainews.it" in Berufung auf das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) berichtet, soll die Erde seit Mitternacht 25 Mal gebebt haben.

Die beiden stärksten Erdstöße wurden gegen 5 Uhr am frühen Morgen registriert. Um 4:47 bebte die Erde mit einer Magnitude von 4, um 5:10 stieg die Intensität auf 4,4 in der Richterskala an.

Das Epizentrum des Bebens lag in einer Tiefe von sechs Kilometern und zwei Kilometer entfernt von Monte Cavallo in der Provinz Macerata und zwölf Kilometer von Perci in der Provinz Perugia. Ob dabei Gebäude oder Personen Schäden genommen haben, ist derzeit nicht bekannt.

Seit dem vergangenen Sommer ist Mittelitalien immer wieder von schweren Erdbeben heimgesucht worden. Am 24. August wurde das Gebiet um die Stadt Amatrice komplett zerstört, 298 Menschen verloren ihr Leben. Im Januar hatte ein Beben eine gewaltige Lawine ausgelöst, die das Hotel Rigopiano unter sich begrub. In den Trümmern starben 29 Menschen. (TT.com)