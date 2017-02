Santiago de Chile – Aufgrund der schweren Waldbrände hat die chilenische Regierung ein Hilfsersuchen an die Europäische Union gestellt. Österreich hat sich bereit erklärt, durch das Innenministerium Material und Ausrüstung für die Brandbekämpfung zur Verfügung zu stellen. Zudem wurde ein österreichischer Experte für ein europäisches Koordinierungsteam nominiert, er könnte jederzeit nach Chile reisen.

Die Chilenen baten die EU um Löschflugzeuge, Brandbekämpfungsspezialisten sowie feuerwehrtechnische Sachleistungen, teilte das Innenministerium am Freitag mit. „Über den Katastrophenhilfemechanismus der Europäischen Union wurden von Österreich 13 Tonnen technische Löschmittel angeboten und von Chile sofort angenommen“, sagte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP). Die Hilfsgüter – u.a. 11.000 Liter synthetisches Mehrbereichsschaummittel, 21 Brandbekämpfungswerkzeuge und 60 Rückentragespritzen - waren am Freitag per Frachtflugzeug am Weg nach Chile.

Tausende Feuerwehrmänner mit internationaler Unterstützung

Die schlimmsten Waldbrände der Geschichte Chiles wüten seit mehreren Wochen. Langsam ist Besserung in Sicht. Zwar waren am Mittwoch nach Angaben der Forstbehörde (Conaf) immer noch 72 Feuer außer Kontrolle. Doch gelang es, die rasante Ausweitung einzudämmen. Seit Juli 2016 wurden durch Brände mehr als 5760 Quadratkilometer Wald- und Agrarfläche vernichtet, allein seit Anfang des Jahres über 3700 Quadratkilometer.

Aus dem Ausland sind neben mehr als 4000 chilenischen Feuerwehrleuten weitere 640 Helfer im Einsatz, die meisten davon aus Argentinien. Russland schickte ein Löschflugzeug vom Typ Iljuschin II-76, das bis zu 42.000 Liter Wasser pro Flug abwerfen kann. Auf Initiative einer reichen Chilenin, die in den USA lebt und mit dem Enkel des Walmart-Gründers verheiratet ist, fliegt auch das größte Löschflugzeug der Welt Rettungseinsätze, eine Boeing 747-400: Es kann bei jedem Flug 72.000 Liter abwerfen.

Mehr als 40 Menschen wurden wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen, anhaltende Trockenheit gilt als Hauptursache für die Brände. Elf Personen starben, über 1000 Häuser wurden zerstört. (APA/dpa/TT.com)