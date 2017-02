Manila – Mindestens 15.000 Menschen sind nach einem Großbrand in einem Armenviertel der philippinischen Hauptstadt Manila obdachlos geworden.

Sieben Menschen wurden bei dem Brand in der Nacht zum Mittwoch verletzt, wie die Behörden am Morgen mitteilten. Die Flammen zerstörten rund 1200 Hütten, ehe die Feuerwehr den Brand nach knapp zehn Stunden in den Griff bekamen. Die Brandursache war noch unklar. (APA, dpa)