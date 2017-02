Bad Aibling – Mit Glockengeläut und Blumengebinden an der Gedenkstätte ist am Donnerstag an die zwölf Toten und Dutzenden Verletzten des Zugunglückes vor einem Jahr in Bad Aibling erinnert worden. Auch an der Unfallstelle selbst lagen Blumen, vor einem schlichten Holzkreuz brannten Kerzen. Auf einer kleinen Tafel stand «Lieber Gott, bitte gib Trost und Kraft, hilf».

Bürgermeister Felix Schwaller (CSU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, «das Leben in Bad Aibling geht weiter, aber die Erinnerung an die Toten und Verletzten des Unglücks bleibt». Exakt zur morgendlichen Uhrzeit des Zusammenstoßes der beiden Züge vor einem Jahr läuteten die Kirchenglocken in dem oberbayerischen Kurort.

Für den Abend war an der Gedenkstätte nahe der Unfallstelle eine ökumenische Andacht geplant. Der katholische und der evangelische Pfarrer der Stadt wollten dabei Gebete sprechen, Bürgermeister Schwaller eine kurze Ansprache halten. Auch Musikstücke sollte es geben. Für die Bundesregierung hatte sich Staatssekretär Norbert Barthle (CDU) aus dem Verkehrsministerium angesagt, für den Freistaat Vize-Ministerpräsidentin Ilse Aigner (CSU). Zu der Andacht wollten auch Angehörige der Todesopfer, Verletzte und Helfer kommen.

Beim Zusammenstoß zweier Nahverkehrszüge am 9. Februar 2016 waren 12 Menschen ums Leben gekommen, 89 wurden verletzt. Vor zwei Monaten verurteilte das Landgericht Traunstein den Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn wegen fahrlässiger Tötung zu dreieinhalb Jahren Haft. Der Mann hatte Signale falsch gestellt, weil er von einem Spiel auf seinem Handy abgelenkt war. (dpa)