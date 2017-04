Alpbach — Hochkarätige Referentinnen diskutierten diese Woche bei einer internationalen Konferenz in Alpbach über die besondere Stellung von Frauen in Bergregionen. Die Kenianerin Musonda Mumba betreut innerhalb der UNO ein Umweltprogramm, das anhand von Projekten in Peru, Nepal und Uganda zeigen soll, wie die Auswirkungen des Klimawandels minimiert werden können.

Der Klimawandel könnte eine Massenflucht auslösen, ist immer wieder zu hören. Verfügt die UNO über konkrete Zahlen?

Musonda Mumba: Wir gehen davon aus, dass sich der fortschreitende Klimawandel weltweit sehr unterschiedlich auswirken wird. Wir werden einerseits mit Dürre, andererseits mit Flutkatastrophen konfrontiert sein. Seriöse Zahlen gibt es nicht. Fest steht aber, dass gerade kleinere Inseln und Inselgruppen massiv gefährdet sind. Der Präsident der Malediven hat sich schon hinsichtlich neuer Flächen für seine Bevölkerung umgesehen.

Welche weiteren Auswirkungen des Klimawandels sehen Sie derzeit bereits?

Mumba: Bereits heute sind wir in Ostafrika mit einer Dürrekatastrophe konfrontiert. Viele Menschen flüchten aus der Region wegen des Klimawandels. Ich stamme aus Kenia, in der Hauptstadt Nairobi musste vor Kurzem aufgrund der Trockenheit bereits das Wasser rationiert werden.

Können Sie uns erzählen, welche Ziele die Umweltprogramme verfolgen, die Sie initiieren und koordinieren?

Mumba: Zu den Ähnlichkeiten der drei Länder Peru, Nepal und Uganda zählt, dass alle drei Regionen offenkundig vom Klimawandel betroffen sind, etwa durch eine Abnahme der Niederschläge. Wir helfen den Menschen in den Kommunen, die natürliche Ressource Wasser richtig zu nützen. In Peru im Nationalpark betreiben zum Beispiel vor allem die Frauen Viehzucht. Die bäuerliche Gesellschaft ist überaltert, die Jungen versuchen in den Städten ihr Glück. Sie schicken den Frauen Geld für Kühe. Nun ist es aber so, dass diese Kühe mit ihren Hufen die terrassenförmig angelegten Anbaugebiete zerstören und diese vom Regen weggewaschen werden. Wir helfen den Bäuerinnen dabei, diese wieder aufzubauen.

Erklären Sie ihnen, dass die Rinderzucht nicht so sinnvoll ist?

Mumba: Ja, oft lernt der Mensch nur durch Fehler. All unsere Projekte entstehen mit den Menschen vor Ort. Lamas sind wesentlich besser geeignet. Die Frauen halten jetzt auch Vikunjas (das ist eine Unterart der Lamas, Anm. der Redaktion). Deren Wolle ist sehr begehrt. Pullover werden sündteuer verkauft, die Bäuerinnen haben indes bisher kaum etwas für die Wolle bekommen. Wir haben mit ihnen inzwischen ein Vertriebsmodell aufgebaut.

Ist es schwierig, für solche Projekte die Unterstützung der lokalen Politiker zu gewinnen?

Mumba: Ja. Das braucht extrem viel Überzeugungsarbeit. Gerade wenn es etwa um den Schutz von Wäldern geht. Da muss man vor allem den Politikern, die meist nur wirtschaftlich denken, klarmachen, dass der Gewinn, den ein abgeholzter Wald bringt, viel geringer ist als die Umweltkosten, die dadurch entstehen. Leider ist es immer noch so, dass der wichtigste Politiker in den meisten Regierungen der Finanzminister ist.

Was sind die Hauptprobleme der Frauen in Bergregionen?

Mumba: Es ist für Frauen gerade in Afrika oder Lateinamerika sehr schwierig, in den Besitz von Land zu kommen. In Kenia wurde erst 2015 die Verfassung dahingehend geändert, dass Frauen Land erben dürfen. Aber hier in Alpbach hat es auch einen Protest der Bäuerinnen gegeben. Mir wurde gesagt, dass es auch in Tirol oft vorkommt, dass eine Landwirtschaft nicht aufgeteilt wird, und meist der Sohn den Hof übernimmt.

Bildung wird als Trumpf angesehen!

Mumba: Gerade im landwirtschaftlichen Bereich wird viel Wissen informell weitergegeben. Da war es oft leicht, Töchter auszuschließen. Ich finde es toll, dass es in Österreich Kurse gibt, die man besuchen kann.

Frauen sind heute selbstbewusster. Von wem haben Sie gelernt, für Ihre Sache zu kämpfen?

Mumba: Ich hatte eine Großmutter, die eine Immobilienfirma besessen hat. Auch meine zweite Großmutter war sehr fortschrittlich, sie war die erste Lehrschwester an einer Krankenschwestern-Schule. Zentral ist der Dialog zwischen den unterschiedlichen Generationen von Frauen.

Das Interview führte Alexandra Plank