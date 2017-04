Innsbruck, Ellbögen – Genau heute vor zwei Jahren, am 25. April 2015, stürzte ein verheerendes Erdbeben weite Teile Nepals in Not und Chaos. Insgesamt forderte die Katastrophe fast 9000 Tote, Millionen Menschen wurden obdachlos. Die Nepalhilfe Tirol rund um Bergsteigerlegende Wolfgang Nairz setzte damals sofort eine breite Hilfsaktion in Gang, um vor allem den Menschen am Land zu helfen.

So auch im Dorf Bothe Namlang nördlich von Kathmandu, wo beim Beben 600 Häuser zerstört wurden. Zwei Jahre später kann nun – dank der vielen Spenden aus Tirol – die neu errichtete Schule bezogen werden. Umgerechnet ca. 170.000 Euro hat das Projekt gekostet, ein Drittel davon musste allein für den Materialtransport ins abgelegene Dorf aufgewendet werden. „Die Schule belebt das gesamte Dorf neu, sie ist das gesellschaftliche Zentrum“, betont Nairz. „Hätten wir sie nicht gebaut, hätten die Einwohner abwandern müssen.“

In einem nächsten Schritt gilt es nun, ausgebildete Lehrer zu finanzieren – denn die Regierung stellt für die 250 Schüler nur vier Lehrer zur Verfügung. Nähere Informationen zu den vielfältigen Projekten der Nepalhilfe Tirol unter: www.nepalhilfe-tirol.at.

Auch das Tiroler Bildungs- und Hilfsprojekt „nepaleduc-Aid“ setzt sich seit vielen Jahren vor Ort ein. Unter den Hunderttausenden Häusern, die 2015 komplett zerstört wurden, waren auch jene Schulen, die der Verein in vier Bergdörfern (Tawal, Kutal, Ladap, Richet) errichtet hatte. „Nach der erfolgreichen Soforthilfe im Jahr 2015 war das Jahr 2016 davon geprägt, für die Schulen ein Wiederaufbauprogramm zu erstellen, gemäß den neuen Vorgaben der Regierung für erdbebensicheres Bauen“, berichtet Obmann Günther Stummvoll aus Ellbögen. Seit Dezember wird in allen vier Dörfern gebaut. „Bis zum Monsun im Juni werden bereits 18 Klassen bezugsfertig sein“, erklärt Stummvoll, 22 weitere sind noch erforderlich. Dieses Vorhaben will der Verein binnen zwei Jahren verwirklichen.

„Seit 2015 haben wir ca. 45.000 Euro an Spenden erhalten“, bedankt sich Stummvoll. „Um die Schulen fertig stellen zu können, würden wir weitere 50.000 Euro benötigen. Und wir können – so wie bisher – garantieren, dass jeder Euro 1:1 für diesen Zweck verwendet wird.“ (TT, md)