Germanwings-Katastrophe

Familie des Copiloten Andreas Lubitz stellte Gutachten online

Am 24. März 2015 stürzte Germanwings-Flug 4U9525 in den französischen Alpen ab, 149 Menschen starben. Der Vater des Copiloten will die Schuldzuweisungen an seinen Sohn nicht akzeptieren und gab ein eigenes Gutachten in Auftrag. Nach der Vorstellung am 2. Jahrestag der Katastrophe ist es jetzt in vollen Umfang abrufbar.