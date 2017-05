Dhaka – Ein Tropensturm ist über den Südosten von Bangladesch hinweggefegt. Dabei kamen mindestens sechs Menschen ums Leben, wie die Behörden des südasiatischen Landes am Dienstagabend (Ortszeit) mitteilten. Fünf der Opfer seien von umstürzenden Bäumen erschlagen worden, ein Mensch starb an einer Panikattacke in einer Notunterkunft, wie ein Beamter der Bezirksverwaltung von Cox‘s Bazar sagte.

Nach Schätzungen der örtlichen Behörden beschädigte Zyklon „Mora“ in den Küstengebieten mehr als 20.000 strohgedeckte Häuser. „Wir versuchen, das volle Ausmaß des Schadens abzuschätzen um die Betroffenen zu unterstützen“, sagte der für Straßenbau zuständige Minister Obaidul Quader.

Der Zyklon war Dienstagfrüh in Teknaf an der südlichsten Spitze von Bangladesch auf Land getroffen, wie das Wetteramt mitteilte. Der Zyklon brachte an den Küsten viel Regen.

Bereits am Vortag hatten die Behörden wegen des aufziehenden Zyklons die Evakuierung der Küstenregion angeordnet. Mehr als 600.000 Bewohner verließen den Angaben zufolge vorsorglich ihre Häuser. Der Sturm schwächte sich im Laufe des Dienstags ab, viele Bewohner konnten bereits wieder in ihre Häuser zurückkehren. (APA/dpa)