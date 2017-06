Telfs — Großalarm in Pfaffenhofen: Am Mittwoch gegen 22.30 Uhr brach in der Kunststoff-Deponie der Firma Tiroler Recycling GmbH TRG ein Brand aus, der sich binnen kürzester Zeit zu einem regelrechten Inferno entwickelte. Wie die Polizei Telfs mitteilte, war der Brand bei dem in Ballen gelagerten Plastik ausgebrochen — letztlich loderten 500 Tonnen des leicht brennbaren Materials lichterloh.

Die enorme Hitze- und Rauchentwicklung war aber nicht das einzige Problem, gegen das die Einsatzkräfte zu kämpfen hatten: Unzählige Schaulustige sahen bei den Löscharbeiten zu. Teilweise standen sie dabei auch in den giftigen Rauchschwaden. „Wir mussten aus Sicherheitsgründen die Bundesstraße B171 zwischen 22.55 und 2.15 Uhr sperren. Immer wieder mussten wird die Schaulustigen weiter nach hinten verweisen und darauf achten, dass sie nicht zu sehr im Rauch stehen oder die Einsatzfahrzeuge behindern", erklärt eine Beamtin der Polizeidienststelle Telfs.

Noch kein Brandaus

Parallel dazu kämpften 330 Feuerwehrmänner der zehn umliegenden Feuerwehren gegen ein Übergreifen der Flammen auf das Firmengebäude. Mit Erfolg — in den frühen Morgenstunden war das Feuer unter Kontrolle, Brandaus gab es allerdings noch nicht. Unter dem Material könnten immer noch Glutnester sein, ein Bagger gräbt derzeit alles um, damit die Nachlöscharbeiten durchgeführt werden können.

Bei dem Einsatz mussten fünf Feuerwehrmännern wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt werden, einer von ihnen wurde ins Krankenhaus Hall eingeliefert. Die Brandursache ist noch nicht klar, am heutigen Donnerstag werden die Brandermittler noch einmal vor Ort ermitteln. Für die Bevölkerung bestand aufgrund der Rauchentwicklung laut Brandermittlern offenbar keine Gefahr: Eine Luftmessung hat ergeben, dass es keine relevanten Überschreitungen gegeben hat. (rena)