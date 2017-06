London — Nach dem verheerenden Hochhausbrand mit mindestens 58 Toten hat die britische Premierministerin Theresa May eingestanden, dass die Hilfsmaßnahmen für die Opfer in den Stunden nach der Katastrophe „nicht gut genug waren". Sie wolle dafür sorgen, dass „alles Mögliche getan wird, um die Betroffenen der Tragödie von Grenfell zu unterstützen", sagte ein Regierungssprecher am Samstag. Später gab sie selbst ein Statement ab und traf sich mit Opfern der Brandkatastrophe und freiwilligen Helfern.

Die Zahl der Todesopfer hatte sich am Samstag schlagartig auf 58 erhöht. Polizeichef Stuart Cundy sagte, es seien 58 Personen nach seinen Informationen in der Nacht auf Mittwoch im Grenfell Tower gewesen, die nun vermisst würden. „Leider muss ich deshalb davon ausgehen, dass sie tot sind", ergänzte Cundy. Die zuvor bestätigten 30 Opfer seien in dieser Zahl bereits enthalten. Cundy ergänzte allerdings, dass sich die Zahlen weiter verändern könnten. Berichten zufolge lebten zwischen 400 und 600 Menschen in dem 24 Stockwerke hohen Sozialbau.

In dem Gebäude war am Mittwoch ein gewaltiger Brand ausgebrochen. Dutzende Menschen wurden von der Feuerwehr aus den Flammen gerettet, anderen gelang selbst die Flucht. 19 Verletzte wurden am Samstag noch in Krankenhäusern der britischen Hauptstadt behandelt. Zehn von ihnen befanden sich in kritischem Zustand, wie die Gesundheitsbehörde NHS mitteilte.

May sicherte eine Reihe an Sofortmaßnahmen zu

Nach heftiger Kritik an ihrer Reaktion auf die Brandkatastrophe in London rief Premierministerin May Regierungsmitglieder zu einer Sondersitzung ein. Kritiker hatten May vorgeworfen, nicht schnell genug auf das Unglück reagiert zu haben. Außerdem hatte sie bei einem Besuch am Grenfell Tower am Donnerstag nicht mit den Opfern gesprochen. Nach einem Treffen mit Opfern und Helfern in der Downing Street 10 sagte die Premierministerin am Samstagabend: „Der Einsatz von Rettung, Feuerwehr und den Bürgern war heroisch. Doch um ehrlich zu sein, war die Unterstützung für die Betroffenen vor Ort in den ersten Stunden nach der Katastrophe, nicht gut genug." Die Menschen hätten in jener Nacht alles verloren und wurden ohne Versorgung und frische Kleidung zurückgelassen.

Sie habe die Anliegen erhört und sofortiges Handeln auf allen Ebenen gefordert, um den Hinterbliebenen und Überlebenden zu helfen. Ein Notfallfonds über fünf Millionen Pfund (rund 5,7 Mio. Euro) soll den Betroffenen nun helfen, das Nötigste zu besorgen. May versicherte: „Wenn mehr Geld gebraucht wird, wird es zur Verfügung gestellt." Die Regierung werde auch anfallende Kosten für die gesetzliche Vertretung der Opfer abdecken. Zudem seien Sicherheitsüberprüfungen an Hochhäusern bereits in Auftrag gegeben worden.

Vor Ort soll es mehr Menschen geben, bei denen sich die Betroffenen über Allfälliges informieren können. „Es war frustrierend für die Menschen, nicht zu wissen, mit wem sie reden können und wie der Stand der Dinge ist", erklärte May. Die Opfer hätten Sorge, dass ihre Fragen zu dieser Katastrophe unbeantworten bleiben würden.

Wieder ein Dach über dem Kopf

Die Bezirksverwaltung Kensington gab am Abend eine Stellungnahme ab und versprach eine schnellstmögliche Umsiedlung innerhalb des Stadtteils: Alle Bewohner des abgebrannten Hochhauses sollten bis zum Wochenende eine neue Wohnung erhalten. Notunterkünfte waren in Turnhallen und Hotels eingerichtet worden.

Aufgebrachte Demonstranten versammelten sich am Freitag vor dem Bezirksrathaus im Londoner Stadtteil Kensington, um ihre Wut auf die britischen Behörden auszudrücken, denen sie eine Mitschuld an dem Unglück anlasten. Sie forderten auch den Rücktritt der Premierministerin. Im Regierungsbezirk Westminster trafen sich mehrere Tausend Menschen unter dem Motto „Justice for Grenfell" zu einer Solidaritätsbekundung für die Brandopfer.

Die Bürger verlangen Antworten. Auf die Frage, wie es in der Nacht zum Mittwoch zu der Brandkatastrophe im Grenfell Tower in London kommen konnte. Und wer die Verantwortung dafür übernehmen muss. Die Ursache für den Brand ist nach wie vor unklar, nach ihr werde laut Behörden fieberhaft gesucht. Scotland Yard teilte jedoch mit, es gebe „zu diesem Zeitpunkt keinerlei Hinweise darauf, dass das Feuer mit Absicht gelegt wurde". (tst, dpa)