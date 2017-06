London – Nach der Feuerkatastrophe in einem Londoner Hochhaus in der Nacht auf vergangenen Mittwoch hat sich die Zahl der vorläufigen Opfer erneut erhöht: 79 Menschen seien ums Leben gekommen oder würden noch vermisst, sagte Londons Polizeichef Stuart Cundy am Montag. Bisher waren 58 Tote bestätigt gewesen.

Demnach seien fünf Menschen identifiziert worden, 74 gelten immer noch als vermisst. „Wir müssen davon ausgehen, dass sie tot sind“, sagte Cundy. Es sei schreckliche Realität, dass es nicht möglich sein wird, alle Opfer zu identifizieren. Die Zahl der Toten und für tot gehaltenen Vermissten nach dem Brand im Grenfell Tower im Stadtteil North Kensington könne sich weiterhin noch ändern, aber wohl nicht so stark wie in den vergangenen Tagen, sagte Cundy. Fünf Menschen, die zunächst als verschollen gegolten hatten, seien mittlerweile wohlbehalten wieder aufgetaucht, fügte er an.

In ganz Großbritannien haben die Menschen am Montag um 11 Uhr Ortszeit (12 Uhr MESZ) innegehalten, um den Opfern des Hochhausbrandes zu gedenken. Viele Briten gedachten den Toten bei kurzen Gedenkveranstaltungen in öffentlichen Gebäuden, Bildungseinrichtungen oder auch bei Sportveranstaltungen, auch auf den Straßen hielten viele für eine Minute inne. (APA/Reuters/dpa)