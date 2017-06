Wien/Genf - Regierungen und Hilfsorganisationen erinnern am Weltflüchtlingstag am Dienstag an das Schicksal Millionen entwurzelter Menschen weltweit und mahnen zu mehr humanitärer Hilfe.

Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) hatte am Montag berichtet, dass noch nie so viele Menschen entwurzelt waren wie im Moment: 65,5 Millionen Menschen flohen im vergangenen Jahr vor Krieg, Gewalt und Verfolgung, 300.000 mehr als im Jahr davor.

Allein in Syrien mussten zwei Drittel der Einwohner ihre Heimat verlassen. Jeder 113. Mensch auf der Welt war ein Flüchtling. Seit 1997 hat sich die Flüchtlingszahl damit praktisch verdoppelt.

„Österreich hat völkerrechtliche Verpflichtung“

Anlässlich des Weltflüchtlingstages sprechen sich das Rote Kreuz und das Don Bosco Flüchtlingswerk gegen Abschiebungen in Krisengebiete aus und fordern bessere Ausbildungsmöglichkeiten für Flüchtlinge.

„Österreich hat eine völkerrechtliche Verpflichtung, Menschen nicht in Länder abzuschieben, in denen ihnen schwere Menschenrechtsverletzungen drohen“, sagt Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer am Montag in einer Aussendung.

„Statt Flüchtlingszahlen richtig in Relation zu setzen und damit die Asylpolitik unter einem humanitären Blickwinkel zu betreiben, verbreiten Europa und Österreich eine Politik der Abschreckung und Angst, um Flüchtlinge abzuwehren und Asyl zu verhindern“, so Schöpfer. „Entwicklungspolitische Maßnahmen müssen primär die Armutsbekämpfung zum Ziel haben, um den Menschen vor Ort eine Bleibeperspektive zu geben“.

Rückführungen in Krisengebiete scharf kritisiert

Auch Eva Kern, die Geschäftsführerin des Don Bosco Flüchtlingswerkes, kritisierte die Zwangsrückführungen in Krisengebiete scharf, da sie einen „Verstoß gegen das Non-Refoulment-Gebot der Genfer Flüchtlingskonvention“ darstellen und durch Rückführung „Menschen in Lebensgefahr“ bringen.

Sie fordert zudem bessere Ausbildungsangebote für Flüchtlinge, da die Nachfrage das Angebot bei weitem übersteige. Der Zugang zu Nachqualifizierungslehrgängen, die dieses Problem bisher ausgleichen konnten, solle, so Kern, für Flüchtlinge weiter eingeschränkt werden. Für Kern stellt dies „eine höchst problematische und kurzsichtige Entscheidung“ dar, die dazu führen werde, dass eine wachsende Menge an jungen Menschen keine Bildung erhalten und weder Beschäftigung noch einen strukturieren Tagesablauf erfahren werde.

Fünf Forderungen an Parteien

Die Asylkoordination Österreich hat anlässlich des Weltflüchtlingstages fünf Forderungen an die wahlwerbenden Parteien ausgearbeitet, in denen sie das Ende der Abschiebungen in Krisengebiete, bessere Integrationsmöglichkeiten mit Deutschkursen und Zugang zum Arbeitsmarkt, Mindestsicherung für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte, Asylverfahren unter Einhaltung aller rechtsstaatlicher Garantien und sichere und legale Einreisemöglichkeiten für Schutzsuchende fordert.

„Nur ein bis zwei Millionen der heute 65 Millionen Flüchtlinge weltweit haben in den letzten beiden Jahren die Flucht in EU-Mitgliedsstaaten angetreten“, so Schöpfer. Laut UNO befinden sich 90 Prozent der Flüchtlinge außerhalb Europas, nahe der Konfliktherde. 40 Millionen sind innerhalb ihres Heimatlandes auf der Flucht. (TT.com, APA)