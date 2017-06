London – Bei der Räumung mehrerer Hochhäuser in London wegen Brandgefahr sind mehr als 80 Menschen in ihren Wohnungen geblieben. Sie hätten sich geweigert, die Häuser im Stadtteil Camden zu verlassen, berichteten Behörden am Samstag. Die Gebäude waren in der Nacht evakuiert worden. Hunderte Menschen konnten nur das Nötigste packen und verbrachten die Nacht auf Matratzen in öffentlichen Gebäuden, in Hotels oder bei Freunden. Eine Inspektion hatte ergeben, dass „dringende Arbeiten zur Brandsicherheit“ nötig seien. Nach neuesten Angaben sind etwa 650 Wohnungen betroffen.

Bei den Gebäuden in Camden hatte sich gezeigt, dass sie eine leicht entflammbare Außenfassade haben. Es gibt darüber hinaus Mängel bei der Isolierung der Gasleitungen sowie bei Brandschutztüren. Die Arbeiten an den geräumten Gebäuden sollen drei bis vier Wochen dauern, wie Georgia Gould vom Bezirksrat sagte.

Samstagfrüh erhielten die Bewohner eines geräumten Hochhäuser überraschend die Erlaubnis, in ihre Wohnungen zurückzukehren. Die Feuerwehr habe das Gebäude für sicher erklärt, sagte Verwaltungschefin Gould.

Hunderte Hochhäuser in Großbritannien werden überprüft

Premierministerin Theresa May hatte nach der Brandkastatrophe im Grenfell Tower angekündigt, dass täglich etwa 100 Hochhäuser im ganzen Land überprüft werden. Bereits an 27 Gebäuden sind entflammbare Außenfassaden entdeckt worden. Das teilte die britische Regierung am Samstag mit.

Ein defekter Kühlschrank hatte das Feuer im Grenfell Tower ausgelöst. Die Flammen griffen an der Außenfassade entlang rasch auf das ganze 24-stöckige Gebäude über. Mindestens 79 Menschen kamen ums Leben. Sechs Verletzte lagen am Samstag noch in Krankenhäusern. (APA/dpa)