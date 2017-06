Berlin — Der Ausnahmezustand wegen des Unwetters bleibt am Freitagmorgen in Berlin noch bestehen. Zunächst sollte er noch bis 8 Uhr morgens anhalten, wie die Berliner Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte. Am Morgen war die Feuerwehr noch mit rund 600 Feuerwehrleuten im Einsatz. Am Donnerstagabend seien sie von etwa 550 ehrenamtlichen Helfern unterstützt worden, sagte Björn Radünz von der Berliner Feuerwehr.

Hauptproblem seien nach wie vor vollgelaufene Keller. „Wir appellieren an die Bevölkerung, bis zu einer Wasserhöhe von circa 5 Zentimetern nicht die Feuerwehr zu rufen", so Radünz. In der Nacht seien die Einsätze etwas zurückgefahren worden. „Unsere Helfer sollen ihre Kräfte für kommende Einsätze am Freitag aufladen."

Seit Donnerstagnachmittag steht die Hauptstadt unter Wasser: Stundenlanger Starkregen, vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen haben der Berliner Feuerwehr auch in der Nacht schwer zu schaffen gemacht. Um 20.25 Uhr war die „2000-Einsätze-Grenze" geknackt, meldet die Berliner Feuerwehr. So viel seien es typischerweise nur in der Silvesternacht. Bis 21.30 Uhr waren es 2200 Einsätze, von denen 1034 witterungsbedingt waren.

Bis zu 143,5 Liter Regen pro Quadratmeter

Örtlich fiel binnen weniger als 24 Stunden mehr als doppelt so viel Regen wie normalerweise im ganzen Juni. Am meisten Regen fiel bis Freitagmorgen an der Messstation in Tegel, wo auch der größte Flughafen liegt: Dort gingen 143,5 Liter pro Quadratmeter nieder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Wegen der Wassermassen mussten Flüge gestrichen und umgeleitet werden. Am späten Abend teilte die Flughafengesellschaft dann mit, dass eine Ausnahme vom Nachtflugverbot erteilt wurde, um vielen Fluggästen die Weiterreise zu ermöglichen.

Auf zahlreichen Berliner Straßen stand das Wasser zeitweise knöchel- bis kniehoch, Taxis waren nur schwer zu bekommen, der S-Bahn-Verkehr war zeitweise gestört, Busse fuhren teils nur mit großer Verspätung. Die Innenstadt war am Donnerstag teilweise lahmgelegt.

Auch am Freitagmorgen müssen Fahrgäste weiter mit Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr rechnen. Viele U-Bahnhöfe wurden überflutet. Eine der fünf meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands, die A100, blieb wegen Überschwemmung in Tunnelbereichen auch nachts abschnittweise gesperrt.



Haus wegen Einsturzgefahr evakuiert

Auch am Freitagmorgen müssen Fahrgäste weiter mit Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr rechnen. Viele U-Bahnhöfe wurden überflutet. Eine der fünf meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands, die A100, blieb wegen Überschwemmung in Tunnelbereichen auch nachts abschnittweise gesperrt.

Schon um 12.26 Uhr war der Ausnahmezustand am Donnerstag ausgerufen worden. Teilweise fließe das abgepumpte Wasser wieder zurück, sagte Berlins Feuerwehr-Chef Wilfried Gräfling. Auch Gullydeckel würden hochgedrückt. Die Pumpen schafften die Mengen nicht, sagte ein Sprecher.