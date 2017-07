Münchberg – Ein 43-Jähriger rettete vergangene Woche wohl viele Leben: Als auf der A9 bei Münchberg ein Bus auf einen Lkw auffuhr und sofort in Flammen aufging, reagierte der Ersatzfahrer schnell: Laut Polizei öffnete er geistesgegenwärtig manuell die Türen des Reisebusses. Etlichen der älteren Fahrgäste half der 43-Jährige, der am Beifahrersitz saß, auch hinaus und brachte sie in Sicherheit. Seinem Kollegen am Steuer konnte der Mann nicht helfen, der Busfahrer gehört zu den 18 Todesopfern.

Bis zum Wochenende konnten laut Aussendung nun alle Leichen von den Spezialisten der Rechtsmedizin Erlangen und des Bundeskriminalamts identifiziert werden. Die Toten werden nun in ihre Heimat nach Sachsen überführt.

Die meisten der 30 Verletzten haben inzwischen die Krankenhäuser verlassen können. Sechs Männer und Frauen werden noch stationär behandelt. Vier von ihnen liegen auf der Intensivstation, ihr Zustand ist laut Polizei stabil.

Die Ermittlungen zur Unfallursache gehen unterdessen weiter. Dass der Bus bereits vor dem Aufprall auf den Lkw-Anhänger gebrannt habe, schließen zwei Sachverständige in ihren vorläufigen Gutachten aus. Vieles spreche dafür, dass das Feuer erst nach der Kollision ausgebrochen sei. (TT.com)