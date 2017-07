Islamabad – Bei schweren Monsunregen sind in Pakistan mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte die Katastrophenschutzbehörde am Donnerstag. Der Sender Geo TV berichtete von 19 Toten. Die Menschen seien in der Nacht ums Leben gekommen, als Häuser überflutet wurden und Dächer einstürzten. Manche Menschen starben an elektrischen Schocks, als schlecht isolierte Kabel in Lacken fielen.

Die Zahl der Todesopfer könne noch steigen, sagte der Sprecher der Behörde, Mukhtiar Ahmed. Noch gebe es nicht alle Berichte aus betroffenen Orte in der großen Provinz Punjab, in der mehr als 100 Millionen Menschen leben.

Pakistan erwartet in den kommenden Tagen mehr starken Regen. Die Katastrophenschutzbehörde hat am Donnerstag eine Warnung vor Fluten in urbanen Zentren und Schlammlawinen herausgegeben. Die Monsunzeit dauert bis Ende August. Erst vor einer Woche waren bei den ersten schweren Regenfällen ebenfalls rund ein Dutzend Menschen getötet worden. (APA/dpa)