Von Martina Schratzberger

Birgitz, Kos – Zwei Tote, 120 Verletzte. Wie 315 andere Österreicher auch, hatte die Familie Neuwirt aus Birgitz Glück. Unverletzt konnte die Familie in der Nacht auf Sonntag wieder die Heimreise antreten. Dennoch hinterlässt das schwere Erdbeben im griechischen Urlauberparadies Kos Spuren.

„Ich bin durch ein dumpfes, lautes Grollen aufgewacht. Das Bett rüttelte stark, sicher 30 Zentimeter hin und her. Ich bin aufgesprungen“, schildert Hannes Neuwirt, Nephrologe an der Uniklinik Innsbruck. Das Gleichgewicht zu halten, sei schwierig gewesen. „Dann habe ich meine Frau Iris schützend über unserem Sohn Noah kauern sehen, sie hatte sich gleich zu ihm auf das Zusatzbett gestürzt. Wir wollten zusammen zum nächsten Türstock, doch dann war das Beben schon wieder vorbei.“

Es folgten einige Nachbeben. Bange Minuten für die Neuwirts. „Sechs, sieben habe ich noch mitbekommen.“ Einige Hotelgäste hätten Angst vor einem Tsunami gehabt und informierten sich an der Rezeption über die Zustände im Landesinneren. „Doch die Rezeption hatte genauso viel Information wie wir, nämlich faktisch keine. Offizielle Durchsagen und Informationen gab es bei uns im Hotel zu keinem Zeitpunkt.“ Im Internet informierten sich die Tiroler dann über die Situation auf Kos.

Die Neuwirts hatten Vertrauen in das neu und gut gebaute Hotel, das ohne sichtbare Schäden davonkam. Dennoch konnte keiner so richtig gut schlafen, auch nicht in der folgenden Nacht. „Es war schon ein traumatisches Ereignis. Vor allem für meine Schwägerin. Sie war am nächsten Tag beim Frühstück noch immer fix und fertig, sie weinte und brachte keinen Bissen runter.“ Die Familie hatte in einem anderen Hotel in der Nähe alles noch heftiger erlebt.

Dort war das Beben so heftig, dass der Schwager von Hannes Neuwirt nicht einmal zur Terrassentüre gehen konnte, weil alles schaukelte. „Außerdem hatten sie Angst, dass der Balkon auf sie stürzen könnte, wenn sie ins Freie flüchten würden.“

In der Nacht auf Sonntag hat die Familie Neuwirt die Heimreise angetreten. „Am Flughafen haben wir eine deutsche Touristin getroffen, die drei Wochen auf einer Yacht urlauben wollte. Sie erzählte uns von sechs Meter hohen Wellen im Hafen. Ihre Yacht wurde so schwer beschädigt, dass sie nach einer Woche den Urlaub abbrechen musste“, erzählt der Arzt. Eine Nacht hätte die Frau am Flughafen verbracht. „Es hat wohl einen Tag gedauert, bis sie einen Rückflug ergattern konnte.“

Ob sie ihren Urlaub wieder einmal in Kos verbringen wollen? „Ganz bestimmt, vor Naturgewalten ist man nirgendwo zu 100 Prozent sicher“, sagt Neuwirt. „Kos gefällt uns einfach, wir reisen da schon seit vielen Jahren hin. Die Insel hat Charme.“ Kos liegt in einer Erdbebenzone in der Ägäis. Wer die Insel besuche, dürfe nicht überrascht sein, wenn es zu Rumplern käme. Die eingestürzte Bar, aus der die zwei Toten geborgen werden mussten, ist aus seiner Sicht eine Bruchbude gewesen. Das sei ihm schon vorher aufgefallen. „Die Griechen haben uns erzählt, dass beim Erdbeben jene Gebäude eingestürzt sind, die das Erdbeben von 1933 irgendwie überstanden hatten. Also die sehr, sehr alt waren“, schließt Hannes Neuwirt das Kapitel Kos für heuer.