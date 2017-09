Von seiner Stärke her sei Tropensturm „Harvey“ nicht außergewöhnlich – das Wasser, das er vom Ozean gesammelt hat, komme in Texas aber geballt herunter, weil er sich nur langsam fortbewegt. Das erklärte der Wiener Unwetterexperte Alexander Orlik auf Anfrage der APA. „Offensichtlich wurde der Sturm nach seiner Entstehung nicht so sehr in eine Höhenströmung eingebunden, dass er rasch vorankommt.“ Laut dem aktuellen Report des Weltklimarats (IPCC) würden solche Extremereignisse nicht häufiger vorkommen, ihre Intensität könnte jedoch zunehmen. „Weil die Ozeane wärmer werden, verdunstet dort mehr Wasser, das wiederum von einer wärmeren Atmosphäre besser aufgenommen werden kann“, sagte Orlik, der an der Klima-Fachabteilung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien arbeitet. Wie sich dies auf die Gesamtenergie eines Hurrikans auswirkt, sei aber noch nicht klar, denn hier spielen auch viele andere Faktoren eine Rolle. Sich im Vorfeld auf ein Ereignis mit dermaßen großen Windstärken und Regenmengen wie „Harvey“ vorzubereiten, sei schwierig, obwohl man Wettererscheinungen in diesem Ausmaß gut vorhersagen kann, so der Experte. Nützen würde es freilich, die Täler und Beckenlagen weniger zu besiedeln. Doch in dieser Angelegenheit würde in den USA wohl genau so wie hierzulande in der Regel politisch und nicht nach geologischen Gesichtspunkten entschieden. Ein Ausläufer solcher tropischer Zyklone könnte auch bis nach Europa wandern, erklärte Orlik. Dieser würde sich dann praktisch wie ein „normales“ Tiefdruckgebiet verhalten, hätte aber aufgrund seines höheren Energiegehalts heftigere Auswirkungen. Außerdem würden über dem Mittelmeer manchmal sogenannte „Medikanes“ entstehen. Bei entsprechender Höhenströmung wäre es möglich, dass diese bis nach Mitteleuropa ziehen, sich festsetzen und besonders hohe Niederschläge bringen. Diese wären aber immer noch um Größenordnungen gemäßigter, als man zur Zeit in Texas beobachten kann, so der Experte. (APA)