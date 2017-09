Miami, Orlando – Eigentlich sollte der Urlaub in Miami erst am Sonntag enden. Doch dann zog Hurrikan „Irma“ auf. „Die letzten Tage waren nicht so, wie wir es geplant hatten“, sagt Tamara Stocker. Die TT-Redakteurin ist derzeit in Florida, bis Mittwoch war sie noch in Miami. „Wir haben die Situation seit dem Wochenende im Auge behalten. Dann haben wir uns entschieden, nach Orlando zu fahren.“

Wie Zehntausende Einheimische hat sich die Inzingerin im Auto auf den Weg in Richtung Norden gemacht. Normalerweise dauert die Fahrt von Miami nach Orlando rund vier Stunden. „Wir haben das Doppelte gebraucht. Die längste Zeit standen wir im Stau“, sagt Tamara Stocker. Rundherum habe sie vollgeladenen Autos gesehen, bepackt bis oben hin mit den Habseligkeiten der Insassen.

Für Teile der Millionenmetropole haben die Behörden am Donnerstag Zwangsevakuierungen angeordnet. Auch im Bezirk Miami-Dade müssen seit dem Morgen die Bewohner von Mobilheimen und Anwohner in besonders gefährdeten Überschwemmungszonen ihre Häuser verlassen.

Dazu gehört auch der Stadtteil Miami Beach, der besonders beliebt bei Touristen ist.Auch Tamara Stocker war dort. „Am Mittwoch kamen wir von unserem letzten Abstecher an den Strand ins Hotel zurück – und plötzlich waren alle Fenster abgeriegelt, von der Terrasse alles weggeräumt. Das ist ein komisches Gefühl“, schildert die Inzingerin.

Allgemeine Panik herrsche aber nicht. „Es ist viel mehr die Angst vor der Ungewissheit zu spüren: Kommt der Hurrikan oder nicht? Wenn er kommt, in welcher Intensität?“ Den Leuten sei der Ernst der Lage bewusst. „Aber sie sind gut vorbereitet.“

Dass in Supermärkten oder an Tankstellen die Regale leerer werden, hat auch die TT-Redakteurin beobachtet. „Wir haben auf der Fahrt einen Zwischenstopp an einer Tankstelle gemacht. Da gab es keine Wasserflaschen mehr.“

Der gewaltige Hurrikan der Stufe 5 soll nach derzeitigen Vorhersagen am Samstag oder Sonntag in Florida auf Land treffen. „Irma“ wirbelte am Donnerstagmittag bereits 33 Stunden mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Stundenkilometern über dem Atlantik. „Eine solche Intensität über eine solch lange Dauer hat es weltweit seit Beginn der Satellitenära noch nicht gegeben“, erklärt der französische Wetterdienst Meteo France. Welche Wucht der Sturm hat, zeigen die Verwüstingen, die „Irma“ in der Karibik schon angerichtet hat. Ganze Inseln liegen in Trümmern, mindestens zehn Menschen starben.

Wie schwer es Florida treffen wird, lässt sich nicht vorhersagen. Der Flughafen von Miami wird auf jeden Fall am Freitag komplett geschlossen. Tamara Stocker konnte noch einen Flug nach Hause von Orlando für Freitag ergattern. Die Entscheidung, ob der Flughafen später am Wochenende geschlossen wird, ist noch nicht entschieden.

Das Fazit von Tamara Stocker nach den letzten turbulenten Tagen: „Auch wenn es schön ist, noch etwas anderes von Florida zu sehen, überwiegt dann doch der Wunsch, das endlich alles hinter sich zu lassen und nach Hause zu fliegen.“ (TT.com)