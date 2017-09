Mexiko-Stadt — Ein schweres Erdbeben hat die südliche Küste von Mexiko am späten Donnerstagabend (Ortszeit) erschüttern lassen. Das US-amerikanische geologische Institut USGS gab die Stärke des Bebens mit 8 an. Es wurde eine Tsunami-Warnung ausgegeben. Auch in der Hauptstadt wackelten Gebäude, und die Menschen rannten nach den Erschütterungen auf die Straßen, berichteten Augenzeugen.

Das Beben sei vor der Küste des Bundesstaates Chiapas im Süden Mexikos 123 Kilometer von der Stadt Pijijiapan entfernt in einer Tiefe von 33 Kilometern registriert worden, teilte das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum am Freitag mit. (APA/Reuters/dpa/AFP)

