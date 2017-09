Mexiko-Stadt — Ein schweres Erdbeben der Stärke 8,0 hat in der Nacht auf Freitag den Süden Mexikos erschüttert. Das teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Das Seismologischen Instituts in Mexiko sprach sogar von einer Stärke von 8,4. Mindestens fünf Menschen starben.

Nach Angaben von Mexikos Präsident Enrique Pena Nieto ist das Erdbeben das stärkste in der Region gemessene Beben seit 1932. Rund 50 Millionen Menschen hätten in Mexiko die schweren Erschütterungen zu spüren bekommen, sagte er Freitagfrüh dem Sender Foro TV. "Es handelt sich um ein Beben großen Ausmaßes."

Nieto sprach von mindestens drei Toten im Bundesstaat Chiapas. Zwei Frauen kamen ums Leben, als ein Haus in der Stadt San Cristobal einstürzte, wie Gouverneur Manuel Velasco mitteilte. Im Bundesstaat Tabasco starb ein Baby, weil ein Beatmungsgerät im Krankenhaus wegen eines Stromausfalls nicht mehr funktionierte, ein weiteres Kind wurde beim Einsturz einer Mauer getötet, wie Gouverneur Arturo Nunez mitteilte.



Es wurde eine Tsunami-Warnung ausgegeben. Der Tsunami könnte demnach bis zu vier Meter hohe Wellen haben. Es gab bereits Hinweise auf ein Zurückziehen des Meeres.

#LOÚLTIMO @SismologicoMX dice que la magnitud del sismo fue de 8.4 en escala de Richter, más fuerte que los de 1985 https://t.co/psO8w0KKX4 pic.twitter.com/ut3534kif2

— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) September 8, 2017

Das Beben ereignete sich vor der Küste Mexikos im Pazifik, rund 120 Kilometer südwestlich des Ortes Tres Picos im Bundesstaat Chiapas. Der Erdstoß wurde in einer Tiefe von 33 Kilometern registriert.



Das Erdbeben verursachte größere Schäden in mehreren Teilen Mexikos. Nach Angaben lokaler Medien stürzte in der Stadt Matías Romero im Bundesstaat Oaxaca ein Hotel ein, über mögliche Opfer wurde aber zunächst nichts bekannt. Auch aus anderen Städten wurden Bilder eingestürzter Gebäude und von Autos verbreitet, die von Steinbergen begraben wurden.

Tsumami-Warnung ausgegeben

Mexikos Präsident Enrique Pena Nieto kündigte rasche Notfallmaßnahmen an. Er habe sofortige Krisensitzungen der zuständigen Regierungsstellen angeordnet, "um die Lage zu überwachen, zu bewerten und um Maßnahmen zu ergreifen", teilte er auf Twitter mit. Er machte sich auf den Weg in das nationale Katastrophenzentrum.

Pena Nieto teilte mit, dass es bisher 42 Nachbeben gegeben habe. Das stärkste wurde mit 6,1 angegeben. Der Präsident warnte, dass Nachbeben bis zu einer Stärke von 7 möglich seien. Er war umgehend zum Katastrophenzentrum des Landes gefahren. Rund 1,5 Millionen Menschen waren ohne Strom.

Es sei mit „gefährlichen Tsunami-Wellen" an einigen Küsten zu rechnen, teilte das Pazifische Tsunami-Warnzentrum mit. An der mexikanischen Küste seien Wellen von mehr als drei Metern möglich. Der Leiter des Zivilschutzes, Luis Felipe Puente, warnte die Menschen an der Küste der Bundesstaaten Oaxaca und Chiapas vor Wellen bis zu 4,20 Meter Höhe. Auch für die Küsten von Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras und Ecuador galt eine Tsunami-Warnung.



Beben in Guatemala zu spüren

Der heftige Erdstoß war noch in der etwa 700 Kilometer entfernten Hauptstadt Mexiko-Stadt zu spüren. Dort liefen Menschen auf die Straßen, als sie die Alarmsirenen für die Erdbebenwarnung hörten. Auch in weiten Teilen Guatemalas war das Erdbeben zu spüren.

Hurrikan "Katia" bedroht Region

Die betroffene Region liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der immer wieder von heftigen Erdbeben erschüttert wird. Im Golf von Mexiko ist derzeit zudem der Hurrikan „Katia" unterwegs. Eine Hurrikan-Warnung sei für Teile des Staats Veracruz ausgegeben worden, berichtete der Wettersender Hurricane News. Im Osten Mexikos könnte es am Freitag und am Wochenende zu heftigem Regen und Sturmböen kommen. (APA/AFP/dpa)

Usuarios de redes captaron cómo se vio el sismo desde el Segundo Piso del Periférico. pic.twitter.com/tCSH0yxKuV

— REFORMACOM (@Reforma) September 8, 2017