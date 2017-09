Livorno — Bei den dramatischen Unwettern in Livorno kamen acht Menschen ums Leben. Am Dienstag wurde in der toskanischen Hafenstadt die Leiche des letzten Vermissten geborgen. Der 67-Jährige wurde unweit des Orts gefunden, an dem am Montag bereits eine 34-Jährige tot geborgen worden war.

Die Leiche der Frau wurde zwei Kilometer vom Fluss Ardenza mitgerissen, der nach heftigen Niederschlägen über die Ufer getreten war, berichteten italienische Medien. Ihr Mann konnte sich retten, indem er sich an einen Baum am Flussufer klammerte.

Bei den weiteren Opfern handelt es sich um zwei Elternteile, ihr Kind und dessen Großvater, die am Sonntag ums Leben gekommen waren, nachdem ihr Haus von Schlammmassen weggerissen wurde. In der Ortschaft Montenero nahe Livorno kam ein weiterer Mann ums Leben. Eine weitere Person starb bei einem Verkehrsunfall in einem heftigen Gewitter.



Drei Millionen Euro wird die Gemeinde Livorno für Notmaßnahmen aufwenden. Die überschwemmten Straßen wurden inzwischen vom Schlamm befreit. Die Schnellstraße Florenz-Pisa-Livorno, die wegen der Niederschläge unweit von Vecchiano gesparrt werden musste, ist unterdessen wieder befahrbar.

Bürgermeister Filippo Nogarin warf der Regierung vor, die Gefahr unterschätzt und eine zu schwache Unwetterwarnung herausgegeben zu haben. Premier Paolo Gentiloni erwiderte, man sollte auf Polemik verzichten und gemeinsam für das Wohl der stark betroffenen Gemeinschaft in Livorno arbeiten.

Aufräumen nach verheerender Flut in Kroatien

In Kroatien haben indes am Dienstag die Aufräumarbeiten nach den starken Regenfällen begonnen, die in Norddalmatien zu den schlimmsten Überschwemmungen seit 30 Jahren geführt hatten. Am stärksten betroffen war die Urlaubsregion um die Stadt Zadar, wo am Montag mehr als 300 Liter Regen pro Quadratmeter niedergegangen waren. Am Dienstag war die Lage in der Stadt Nin nördlich von Zadar weiterhin kritisch.

In der Region wurden auch weitere Städte entlang der Küste - darunter Biograd, Bibinje und Sukosan - sowie die Inseln Ugljan, Pasman und Dugi otok von den Unwettern getroffen. Hunderte Mann standen im Einsatz, den rund 200 Feuerwehrleuten kamen 100 Soldaten zu Hilfe.

In der historischen Stadt Nin, die rund 17 Kilometer nördlich von Zadar liegt, wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Dienstagfrüh, als die Stadt weiter unter Wasser stand, kam ein Amphibienfahrzeug der Armee zum Einsatz, um Bewohner in Sicherheit zu bringen. Die Wassermassen hatten beide Brücken in die Altstadt zerstört und diese von der Außenwelt abgeschnitten.

In Nin fiel der Schulunterricht am Dienstag aus, die Kindergärten blieben geschlossen. Ähnlich wie in Zadar musste das Trinkwasser abgekocht werden. Am Montagabend hatten Arbeiter aus dem Salzwerk "Solana Nin" evakuiert werden müssen.



In Zadar entspannte sich die Situation am Dienstag dagegen etwas, nachdem es in der Früh nicht mehr geregnet hatte. Die Kindergärten und Schulen wurden wieder geöffnet, die Einsatzkräfte setzten das Auspumpen von Gebäuden fort. Rund 1.500 Objekte standen unter Wasser. Aufatmen konnte die Stadt aber nicht, die Meteorologen sagten nämlich neue Regenfälle voraus.



Große Verkehrsbehinderungen

Behinderungen gab es nach wie vor im Straßenverkehr. Die Adria-Küstenstraße um Zadar, die am Montag wegen großer Wassermengen auf der Fahrbahn teilweise geschlossen werden musste, war auch am Dienstag schwer befahrbar. Der kroatische Verkehrsservice warnte dazu vor möglichen Erdrutschen. Viele regionale Straßen blieben geschlossen.

Die Region um Zadar ist auch bei österreichischen Urlaubern beliebt. Touristen aus der Alpenrepublik waren heuer für die drittmeisten Übernachtungen in Zadar verantwortlich. (TT.com, APA)