Livorno – Nach einem schweren Unwetter in Livorno wird in der toskanischen Hafenstadt noch nach einem Vermissten gesucht. Dabei handelt es sich um einen 67-jährigen Italiener. Am Montagabend war die Leiche einer 34-Jährigen geborgen worden. Damit stieg die Bilanz der Unwetteropfer auf sieben.

Die Leiche der Frau wurde zwei Kilometer vom Fluss Ardenza mitgerissen, der nach heftigen Niederschlägen über die Ufer getreten war, berichteten italienische Medien. Ihr Mann konnte sich retten, indem er sich an einen Baum am Flussufer klammerte.

Drei Millionen Euro wird die Gemeinde Livorno für Notmaßnahmen aufwenden. Die überschwemmten Straßen wurden inzwischen vom Schlamm befreit. Die Schnellstraße Florenz-Pisa-Livorno, die wegen der Niederschläge unweit von Vecchiano gesparrt werden musste, ist unterdessen wieder befahrbar.

Bürgermeister Filippo Nogarin warf der Regierung vor, die Gefahr unterschätzt und eine zu schwache Unwetterwarnung herausgegeben zu haben. Premier Paolo Gentiloni erwiderte, man sollte auf Polemik verzichten und gemeinsam für das Wohl der stark betroffenen Gemeinschaft in Livorno arbeiten.

Umweltminister Gian Luca Galletti sprach sich für die Einrichtung eines nationalen Meteorologie-Zentrums aus. Bisher gebe es keines, weil die Regionen für die Wetterprognosen zuständig sind. Ein zentral organisiertes Meteorologie-Zentrum sei jedoch wichtig, um bei Notstandssituationen effizienter agieren zu können. (APA)